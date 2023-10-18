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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۰۳

در سایت سازمان سنجش؛

نتیجه آزمون وکالت ۱۴۰۲ مرکز وکلا قوه قضاییه اعلام شد

نتیجه آزمون وکالت ۱۴۰۲ مرکز وکلا قوه قضاییه اعلام شد

نتایج نهایی آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج نهایی آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ مرکز وکلای قوه قضاییه در لینک https://result2.sanjesh.org/RSEmp/NOETResultKrnVokaladadgostari140207/140207 قابل مشاهده است.

متقاضیان آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که در ۳ شهریور ۱۴۰۲ برگزار شد، می‌توانند، کارنامه نتایج نهایی ‌آزمون مذکور را در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org مشاهده کنند.

متقاضیان پس از مشاهده کارنامه آزمون، چنانچه جزء پذیرفته‌شدگان هستند، باید از ۱۰ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۲ برای انجام ثبت‌نام و بارگذاری مدارک به سامانه جذب مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به نشانی: jazb.۲۳۰۵۵.ir مراجعه کنند.

مسئولیت و تبعات عدم ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان در تاریخ اعلامی، بر عهده داوطلب خواهد بود.

تمامی اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به آزمون وکالت از طریق درگاه اطلاع رسانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به نشانی www.23055.ir قابل مشاهده است.

کد مطلب 5915288

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