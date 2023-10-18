نتیجه آزمون وکالت ۱۴۰۲ مرکز وکلا قوه قضاییه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج نهایی آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ مرکز وکلای قوه قضاییه در لینک https://result2.sanjesh.org/RSEmp/NOETResultKrnVokaladadgostari140207/140207 قابل مشاهده است.

متقاضیان آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که در ۳ شهریور ۱۴۰۲ برگزار شد، می‌توانند، کارنامه نتایج نهایی ‌آزمون مذکور را در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org مشاهده کنند.

متقاضیان پس از مشاهده کارنامه آزمون، چنانچه جزء پذیرفته‌شدگان هستند، باید از ۱۰ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۲ برای انجام ثبت‌نام و بارگذاری مدارک به سامانه جذب مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به نشانی: jazb.۲۳۰۵۵.ir مراجعه کنند.

مسئولیت و تبعات عدم ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان در تاریخ اعلامی، بر عهده داوطلب خواهد بود.

تمامی اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به آزمون وکالت از طریق درگاه اطلاع رسانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به نشانی www.23055.ir قابل مشاهده است.