بازخوانی جنگ ۱۲ روزه با نگاهی به «تاب آوری، معیشت کارگران و جنگ»

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین نشست از سری نشست‌های «بازخوانی اجتماعی جنگ ۱۲ روزه» با عنوان «تاب آوری، معیشت کارگران و جنگ» در انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می‌شود.

در این نشست یاسر باقری (سیاستگذاری اجتماعی)، مالک حسینی (معاون وزارت کار)، منصوره خائفی (جامعه‌شناسی) و علیرضا خیرالله‌ی (برنامه‌ریزی و رفاه) به دبیری سمیه توحیدلو سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز دوشنبه ۳۱ شهریور از ساعت ۱۶ الی ۱۸ برگزار شده و به صورت زنده از آدرس اینترنتی اینستاگرام و آپارات انجمن جامعه‌شناسی ایران به نشانی isa13_99@ و https://www.aparat.com/Iran_sociology پخش خواهد شد.