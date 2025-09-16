  1. دین و اندیشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۳

بازخوانی جنگ ۱۲ روزه با نگاهی به «تاب آوری، معیشت کارگران و جنگ»

بازخوانی جنگ ۱۲ روزه با نگاهی به «تاب آوری، معیشت کارگران و جنگ»

نشست «تاب آوری، معیشت کارگران و جنگ» از سری نشست های «بازخوانی اجتماعی جنگ ۱۲ روزه» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین نشست از سری نشست‌های «بازخوانی اجتماعی جنگ ۱۲ روزه» با عنوان «تاب آوری، معیشت کارگران و جنگ» در انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می‌شود.

در این نشست یاسر باقری (سیاستگذاری اجتماعی)، مالک حسینی (معاون وزارت کار)، منصوره خائفی (جامعه‌شناسی) و علیرضا خیرالله‌ی (برنامه‌ریزی و رفاه) به دبیری سمیه توحیدلو سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز دوشنبه ۳۱ شهریور از ساعت ۱۶ الی ۱۸ برگزار شده و به صورت زنده از آدرس اینترنتی اینستاگرام و آپارات انجمن جامعه‌شناسی ایران به نشانی isa13_99@ و https://www.aparat.com/Iran_sociology پخش خواهد شد.

کد خبر 6591657
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها