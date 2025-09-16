عملیات اجرایی ۴۱۵ کلاس در شهرستان اردبیل شروع شده است

فرزاد قلندری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات اجرایی ۴۵ مدرسه در قالب ۴۱۵ کلاس درس در شهرستان اردبیل آغاز شده و در مدت زمان مشخص شده به بهره برداری میرسد.
وی افزود: از هزار و۴۰۹ کلاس درس که تعهد شهرستان اردبیل در قالب نهضت مدرسه سازی بوده زمین این مدرسهها تأمین شده و بقیه هم در حال تأمین است.
فرماندار اردبیل گفت: در قالب مردمی سازی مدارس هم چند پروژه آموزشی در شهرستان اردبیل شروع شده و این پروژهها هم در مورد مقرر تحویل داده میشود.
قلندری تصریح کرد: عملیات اجرایی چند پروژه آموزشی باهمت بانکها، خیرین و بخش خصوصی هم در شهرستان اردبیل شروع میشود تا بتوانیم گام بزرگی در توسعه فضای آموزشی در شهرستان اردبیل برداریم
فرماندار اردبیل گفت: عملیات اجرایی ۱۰ مدرسه ۱۵ کلاسه هم در شهرستان اردبیل شروع شده و میشود و اعتبارات این پروژهها به مقداری تأمین شده و بقیه هم از اعتبارات ملی تأمین میشود.
وی بر توسعه فضاهای آموزشی در قالب محله محوری و مردمی سازی تاکید کرد.
