عملیات اجرایی ۴۱۵ کلاس در شهرستان اردبیل شروع شده است

فرزاد قلندری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات اجرایی ۴۵ مدرسه در قالب ۴۱۵ کلاس درس در شهرستان اردبیل آغاز شده و در مدت زمان مشخص شده به بهره برداری می‌رسد.

وی افزود: از هزار و۴۰۹ کلاس درس که تعهد شهرستان اردبیل در قالب نهضت مدرسه سازی بوده زمین این مدرسه‌ها تأمین شده و بقیه هم در حال تأمین است.

فرماندار اردبیل گفت: در قالب مردمی سازی مدارس هم چند پروژه آموزشی در شهرستان اردبیل شروع شده و این پروژه‌ها هم در مورد مقرر تحویل داده می‌شود.

قلندری تصریح کرد: عملیات اجرایی چند پروژه آموزشی باهمت بانک‌ها، خیرین و بخش خصوصی هم در شهرستان اردبیل شروع می‌شود تا بتوانیم گام بزرگی در توسعه فضای آموزشی در شهرستان اردبیل برداریم

فرماندار اردبیل گفت: عملیات اجرایی ۱۰ مدرسه ۱۵ کلاسه هم در شهرستان اردبیل شروع شده و می‌شود و اعتبارات این پروژه‌ها به مقداری تأمین شده و بقیه هم از اعتبارات ملی تأمین می‌شود.

وی بر توسعه فضاهای آموزشی در قالب محله محوری و مردمی سازی تاکید کرد.