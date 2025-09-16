خبرگزاری مهر, گروه استان‌ها - حامد عرب زاده: با شروع سال تحصیلی جدید، بار دیگر نگاه‌ها به سوی آموزش و پرورش معطوف خواهد شد؛ در استان بوشهر، بیش از ۲۶۲ هزار و ۴۲۰ دانش‌آموز در ۸ هزار و ۶۰۰ کلاس درس و با همراهی ۱۶ هزار و ۲۴۰ معلم سال تحصیلی تازه را آغاز می‌کنند.

این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از جمعیت استان درگیر فرآیند تعلیم و تربیت است و هرگونه تغییر و تحول در این حوزه، تأثیری مستقیم بر آینده استان خواهد گذاشت.

استان بوشهر در مسیر توسعه، بیش از هر زمان دیگری به نیروی انسانی توانمند و خلاق نیاز دارد. سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، بهترین راه برای دستیابی به چنین نیرویی است.

مدارس، نخستین محیطی هستند که شخصیت فردی و اجتماعی کودکان و نوجوانان در آن شکل می‌گیرد و کیفیت این فضاها، نقشی تعیین‌کننده در آینده آن‌ها دارد.

نگاهی به وضعیت موجود نشان می‌دهد که فاصله قابل توجهی میان نیازهای واقعی دانش‌آموزان و امکانات فراهم‌شده در مدارس استان وجود دارد.

بسیاری از مدارس همچنان با کمبود فضا، فرسودگی ساختمان‌ها و محدودیت تجهیزات آموزشی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

جایگاه معلم در مسیر تحول

در کنار زیرساخت‌ها، نقش معلم به‌عنوان اصلی‌ترین عامل در فرآیند یاددهی و یادگیری غیرقابل انکار است. بیش از ۱۶ هزار معلم در مدارس استان بوشهر مشغول به فعالیت هستند و هر یک از آن‌ها ستون اصلی آموزش در کلاس درس محسوب می‌شوند.

با این حال، افزایش توقعات آموزشی در دنیای امروز ایجاب می‌کند که معلمان بیش از پیش با فناوری‌های نوین، روش‌های خلاقانه تدریس و مهارت‌های مشاوره‌ای آشنا شوند.

برگزاری دوره‌های تخصصی و توانمندسازی معلمان باید به یکی از محورهای جدی سیاست‌گذاری آموزشی تبدیل شود.

زیرساخت‌ها و چالش‌های سخت‌افزاری

اگرچه شمار بالای کلاس‌های درس در استان بیانگر تلاش برای پاسخ به نیازهای آموزشی است، اما واقعیت این است که بسیاری از این کلاس‌ها از استانداردهای لازم فاصله دارند.

تراکم دانش‌آموزان در برخی مدارس شهری، کمبود تجهیزات آموزشی در مناطق روستایی و محروم و نبود امکانات هوشمند، از جمله مشکلاتی است که کیفیت آموزش را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

برای رسیدن به آموزش اثربخش، ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و سخت‌افزاری اجتناب‌ناپذیر است. ساخت مدارس جدید، بازسازی مدارس فرسوده و تجهیز کلاس‌ها به فناوری‌های روز، باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های استانی قرار گیرد.

علی رضایی پژوهشگر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تراکم دانش‌آموزی در برخی مدارس شهری، فرسودگی ساختمان‌ها و کمبود تجهیزات آموزشی، از مهم‌ترین چالش‌های موجود در استان است.

وی افزود: برای دستیابی به آموزش باکیفیت، ضروری است که فضاهای آموزشی استاندارد، تجهیزات نوین و فناوری‌های هوشمند در مدارس فراهم شود. بدون این زیرساخت‌ها، نمی‌توان انتظار ارتقای کیفیت یادگیری و عدالت آموزشی داشت.

رضایی تاکید کرد: سرمایه‌گذاری در نوسازی مدارس و تجهیز کلاس‌ها باید در اولویت برنامه‌های آموزش و پرورش استان قرار گیرد تا دانش‌آموزان در شرایط مناسب تحصیل کنند.

یکی از اساسی‌ترین چالش‌های آموزش و پرورش در بوشهر، مسئله عدالت آموزشی است. دانش‌آموزان در مناطق محروم و جزایر استان، همچنان از امکاناتی کمتر از همسالان خود در شهرهای مرکزی برخوردارند. نبود معلمان متخصص در برخی مناطق، فاصله زیاد مدارس تا محل سکونت دانش‌آموزان و کمبود فضاهای فرهنگی و ورزشی، از موانع جدی تحقق عدالت آموزشی به شمار می‌رود.

اگر عدالت آموزشی محقق نشود، فاصله طبقاتی در جامعه بیشتر شده و فرصت‌های برابر برای پیشرفت از بین خواهد رفت.

مریم سلیمانی فعال اجتماعی حوزه آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانش‌آموزان در مناطق محروم و جزایر استان همچنان با محدودیت‌های جدی در فضاهای آموزشی، دسترسی به معلمان متخصص و امکانات فرهنگی و ورزشی مواجه هستند.

وی افزود: اگر عدالت آموزشی محقق نشود، شکاف میان دانش‌آموزان مناطق برخوردار و محروم بیشتر خواهد شد و این موضوع در آینده بر فرصت‌های شغلی و اجتماعی آنان تأثیر مستقیم می‌گذارد.

سلیمانی تاکید کرد: سرمایه‌گذاری در ساخت مدارس استاندارد، اعزام معلمان متخصص به مناطق کمتر برخوردار و تجهیز مدارس به امکانات آموزشی و فناوری‌های نوین، گام‌هایی اساسی در مسیر تحقق عدالت آموزشی است.

ظرفیت صنایع در حمایت از آموزش و پرورش

استان بوشهر با دارا بودن صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ظرفیت بی‌نظیری برای حمایت از آموزش و پرورش دارد. مشارکت این صنایع در ساخت مدارس، تجهیز فضاهای آموزشی و حمایت از برنامه‌های فرهنگی و مهارتی می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند. تاکنون برخی تفاهم‌نامه‌ها در این زمینه امضا شده، اما انتظار می‌رود این همکاری‌ها گسترش یابد و به یک راهبرد پایدار تبدیل شود.

حسین امیری فعال فرهنگی و اجتماعی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر با توجه به حضور صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی، ظرفیت بالایی برای حمایت از آموزش و پرورش دارد.

وی افزود: این صنایع می‌توانند با اختصاص بخشی از مسئولیت اجتماعی خود به ساخت مدارس، تجهیز فضاهای آموزشی و تقویت مهارت‌های دانش‌آموزان، نقشی جدی در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت ایفا کنند.

امیری تاکید کرد: آینده نیروی انسانی استان وابسته به آموزش است و سرمایه‌گذاری صنایع در این حوزه، به سود خود آن‌ها و جامعه خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر غلامرضا دانش‌فر اظهار داشت: برای سال تحصیلی جدید، ۱۶ هزار و ۲۴۰ معلم آماده تعلیم و تربیت هستند.

وی از جذب ۶۷۹ معلم از دانشگاه فرهنگیان و آغاز به کار ۴۷۰ نیروی جدید ماده ۲۸ از اول مهر خبر داد و یادآور شد: ارتقای عدالت آموزشی و کیفیت‌بخشی در مدارس در اولویت قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به کمبود نیروهای انسانی در مدارس استان افزود: در سال جاری با کمبود حدود ۱۵۰۰ معلم به‌ویژه در پایه ابتدایی روبه‌رو بودیم که با استخدام‌های جدید مشکل برطرف خواهد شد.

دانش‌فر در خصوص تأمین معلم برای رشته‌های کار و دانش و فنی و حرفه‌ای گفت: با اضافه‌کار معلمان و استفاده از نیروهای حق‌التدریس، مشکلی برای سال تحصیلی جدید نخواهیم داشت.

وی همچنین از اجرای طرح‌های عمرانی آموزش و پرورش خبر داد و بیان کرد: اکنون ۶۶ طرح نهضت ملی در فضاهای آموزشی استان بوشهر وجود دارد که امیدواریم ۴۱ طرح با ۲۲۶ کلاس درس تا پایان شهریور و بقیه در آبان و دهه فجر افتتاح و به بهره‌برداری برسند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر ادامه داد: در حال حاضر سرانه فضای آموزشی استان ۶ متر و ۶۳ سانتی‌متر مربع است که با افتتاح طرح‌های جدید تا پایان دهه فجر به ۷ متر مربع خواهد رسید.

دانش‌فر درباره شهریه مدارس غیردولتی گفت: شهریه این مدارس بر اساس معیارها و شاخص‌های مشخص ۲۵ تا ۳۹ درصد افزایش یافته است که از جمله معیارهای این افزایش می‌توان به رشد اجاره‌بها و افزایش حقوق معلمان اشاره کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کتاب‌های درسی سال تحصیلی جدید در اختیار مدارس قرار گرفته و به والدین دانش‌آموزان تحویل داده شده است.

آغاز سال تحصیلی جدید تنها یک رویداد تقویمی نیست؛ بلکه فرصتی است برای بازاندیشی در مسیر آموزش و پرورش استان بوشهر. چالش‌هایی همچون کمبود فضاهای آموزشی، ضعف تجهیزات سخت‌افزاری، تراکم بالای کلاس‌ها و نابرابری‌های آموزشی، همگی نشان‌دهنده ضرورت تغییر نگاه به آموزش هستند.

بوشهر برای آنکه بتواند آینده‌ای روشن برای فرزندان خود رقم بزند، نیازمند ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و سخت‌افزاری، توجه جدی به عدالت آموزشی و توانمندسازی معلمان است. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود آموزش و پرورش استان به نهادی کارآمد، پویا و هم‌سطح با نیازهای جامعه امروز تبدیل شود.