به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی معاونت گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور با اشاره به اقدام اعطای نشان به هتلهای سبز کشور افزود: مباحث مرتبط با محیطزیست در گردشگری بهویژه مدلهای مدیریتی پایدار محور، در کنار اهمیت محیط زیستی که دارند، جنبههای اقتصادی قابل تأملی را نیز در بر میگیرند.
وی افزود: به عنوان مثال زمانی که یک هتل با انجام برنامههای ساده آموزشی و فرهنگی، کارکنان و مسافران خود را نسبت به این موضوع حساس و با خلاقیت مورد توجه قرار دهد، حاصل این بهینهسازی مصرف، اگر ۱۰ درصد هم باشد یعنی این میزان هزینه از دوش هتلدار بر داشته شده و با در نظر گرفتن اینکه هزینه آب، صرفاً میزان مصرف را در بر نمیگیرد و هزینههای فاضلاب و پساب را هم شامل میشود، در حقیقت هزینه مضاعفی کاهش پیدا کرده که این رفتار اقتصادی، اثرات مثبت زیست محیطی را با خود به همراه دارد.
معاون گردشگری ادامه داد: تلاش ما گسترش این رویکردها در بخشهای مختلف صنعت گردشگری است و به همین دلیل امسال در تلاشیم اولین دوره اعطای نشان به هتلهای سبز کشور را تجربه کنیم و سنگ بنای این مدل مدیریتی را در بخش حاکمیتی، تقویت کنیم.
محسنی بندپی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای معاونت گردشگری برای بهرهگیری از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: در تلاش هستیم با همکاری بخش خصوصی گردشگری و سازمان ساتپا به عنوان نهاد متولی انرژیهای تجدیدپذیر، رویهای تازه و فراگیر را در کشور شکل دهیم و گامی در جهت افزایش تابآوری کسب و کارهای گردشگری برداریم.
معاون گردشگری همچنین گفت: برآورد ما این است با توجه به پراکندگی، شرایط آب و هوایی و شرایط تأسیسات و مناطق گردشگری، حداقل ۵۰ درصد واحدها در سراسر کشور به ویژه در استانهای پرتابش، در مرحله اول وارد این فرایند شوند.
وی افزود: اگر برای این تعداد به طور متوسط ۸ کیلووات ساعت برق خورشیدی تولید شده در نظر بگیریم، شاهد تولید ۲۴ مگاوات ساعت برق در گردشگری کشور هستیم که این مقدار، علاوه بر افزایش سهم انرژی پایدار در کشور، عاملی جهت پایداری بلندمدت و افزایش تابآوری کسب و کارهای گردشگری خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در تلاشیم تا در ماههای آینده خبرهای خوبی مرتبط با این رویکردها داشته باشیم که هم مقاصد گردشگری از جمله روستاها و مناطق طبیعی و هم مراکز خدماتی و تأسیسات را در بر داشته باشد.
معاون گردشگری در پایان تاکید کرد: با اشاره به شعار روز جهانی گردشگری با عنوان گردشگری و تحول پایدار، محور برنامههای مرتبط با این مناسبت، رویکردهای پایدار محور در نظر گرفته شده است که به زودی رسماً اعلام خواهند شد.
نظر شما