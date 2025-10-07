معرفی سه روستای گردشگری ایران در سطح جهانی

بهگزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنیبندپی در نشست اصحاب رسانه با وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که امروز در سالن فجر برگزار شد اظهار کرد: یکی از اهداف کلان این وزارتخانه، شناسایی و معرفی علمی ظرفیتهای گردشگری در همه استانهای کشور است. هر استان ایران از مزیتهای منحصربهفرد فرهنگی، طبیعی و تاریخی برخوردار است و تلاش میشود این ظرفیتها بهصورت نظاممند معرفی و بهرهبرداری شوند.
وی با اشاره به برگزاری ۴۰۰ رویداد شاخص استانی در هفته گردشگری گفت: این برنامهها علاوه بر تقویت نشاط اجتماعی، موجب معرفی بهتر ظرفیتهای محلی و رونق اقتصادی در مناطق مختلف کشور شدهاند.
محسنیبندپی با بیان اینکه شعار امسال هفته گردشگری «توانمندسازی جوامع محلی» است، گفت: این مفهوم یکی از اصول اساسی در تحقق گردشگری پایدار بهشمار میرود. برای نخستینبار، با هدف حمایت از مشاغل روستایی و صنایعدستی، ۱۴ همت اعتبار اختصاص یافت که گامی مهم در تقویت اقتصاد روستایی و ایجاد اشتغال پایدار محسوب میشود.
وی افزود: خلاقیت جوانان روستایی میتواند موتور محرک توسعه گردشگری در روستاها باشد و در نهایت زمینه بازگشت روند مهاجرت معکوس را فراهم کند.
معاون گردشگری کشور با اشاره به اهمیت جهانی گردشگری مسئولانه و حفاظت از محیطزیست گفت: سازمان جهانی گردشگری در سال جاری بر «صیانت از سیاره زمین» تأکید کرده است و در همین راستا، طرح اعطای نشان سبز به هتلهای دوستدار محیطزیست در کشور اجرا شد. تاکنون چندین هتل موفق به دریافت این نشان بینالمللی شدهاند.
وی درباره تعاملات بینالمللی ایران در حوزه گردشگری نیز اظهار داشت: عراق یکی از مهمترین کشورهای هدف در جذب گردشگر خارجی است. در حال حاضر، مذاکراتی با مقامات عراقی در جریان است تا سفر گردشگران این کشور صرفاً به مقاصد زیارتی محدود نماند و بازدید از جاذبههای فرهنگی، تاریخی و طبیعی ایران نیز در برنامه آنان قرار گیرد.
محسنیبندپی همچنین از تعامل فعال ایران با سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) خبر داد و گفت: اطلاعات مربوط به روستاهای نامزد ثبت جهانی در قالب طرح «روستاهای نمونه گردشگری ایران» در سامانه این سازمان بارگذاری شده است. این اقدام گامی مؤثر در معرفی ظرفیتهای گردشگری روستایی ایران در سطح بینالمللی و تقویت برند ملی گردشگری کشور است.
وی گفت: با توجه به اینکه چند ماه کار شده و قبلا در ارائه اطلاعات به سازمان جهانی گردشگری درباره روستاها غفلت می شد اما امسال گفتیم بررسی کنید هر اطلاعاتی بخواهید در اختیار شما قرار میدهیم. ۸ روستا را معرفی کردیم امسال سه روستا را به عنوان روستای نمونه گردشگری انتخاب شده که این دستاورد دولت چهاردهم است. این روستا شامل شفیع آباد کرمان، کندلوس مازنداران و سهیلی در قشم هست. مراسم ثبت روستاها در چین برگزار می شود و ما هم به صورت آنلاین شرکت میکنیم.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه گردشگری تنها به ایجاد زیرساختها محدود نیست، بلکه فرآیندی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که باید با تکیه بر دانش بومی، مشارکت مردمی و حفاظت از محیطزیست دنبال شود. مأموریت وزارت میراثفرهنگی در دوره جدید، حرکت به سمت گردشگری پایدار، مردمی و در تراز جهانی است.
