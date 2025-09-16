ورامین میزبان اولین جشنواره پسته با تمرکز بر زنجیره ارزش افزوده است

به گزارش خبرنگار مهر، میرزاخانی ظهر سه شنبه در جلسه جشنواره پسته اظهار کرد: آخرین فناوری‌های کشاورزی و سیستم‌های آبی تحت فشار در شهرستان ورامین در حال بهره‌برداری هستند و کیفیت محصول به حدی است که پسته‌های این منطقه به کشورهای مانند چین، پاکستان، هند، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می‌شود و با توجه به ظرفیت تولید، بازار نزدیک پایتخت و توانایی واحدهای فراوری موجود، تصمیم گرفتیم محصول ورامین را معرفی کرده و برندی معتبر برای آن ایجاد کنیم.

سرپرست جهاد کشاورزی ورامین ادامه داد: با مشورت اساتید، جلسات متعدد با فرماندار شهرستان، ریاست سازمان و معاونین سازمان جهاد کشاورزی از حدود دو هفته پیش در فرمانداری فعالیت خود را آغاز کرده است. آماده‌سازی پوستر و پلاکاردهای اطلاع‌رسانی، هماهنگی با شهرداری و پشتیبانی فنی مدیریت باغبانی انجام شده و برداشت‌های فنی از باغات نیز در جریان است.

وی با اشاره به اهمیت بُعد علمی جشنواره افزود: یک پنل متخصصان پسته تشکیل شده تا از مرحله کشت تا برداشت، فراوری و عرضه به بازار مورد بررسی قرار گیرد.