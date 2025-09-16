به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم هزارجریبی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سطح استان گلستان ۵۰۸ فروشگاه عرضه آفتکشهای کشاورزی فعالیت میکنند که بهصورت مستمر توسط کارشناسان ما در سازمان جهاد کشاورزی پایش و بازرسی میشوند.
وی با بیان اینکه این پایشها با هدف حفظ سلامت محصولات کشاورزی و اطمینان از اصالت و کیفیت نهادهها انجام میشود، گفت: کارشناسان در بازدید از فروشگاهها، مواردی چون تاریخ انقضا، قیمت، اصالت کالا، تقلبی بودن سموم و همچنین ثبت کالاها در سامانه جامع انبارها را به دقت بررسی میکنند.
هزارجریبی با اشاره به فعالیت ۵۰ تیم نظارتی متشکل از ۲۰۰ نفر در سراسر استان، افزود: تخلفاتی مانند عرضه سموم تقلبی، گرانفروشی، فروش محصولات تاریخگذشته یا بدون ثبت در سامانه جامع، از جمله مواردی هستند که در صورت مشاهده، به مراجع ذیصلاح ارجاع داده میشوند.
وی همچنین به کشاورزان توصیه کرد در زمان خرید آفتکشها حتماً به تاریخ مصرف و اصالت محصول توجه کنند تا از خسارتهای احتمالی به محصولات و زمینهای کشاورزی جلوگیری شود.
