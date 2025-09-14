  1. استانها
آغاز برداشت بیش از ۶۰۰ تن پسته خشک در ری

ری- رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ری از آغاز برداشت پسته از باغات ری خبرداد.

سعید نادری، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز برداشت پسته از باغات ری خبرداد و گفت: سطح زیرکشت پسته در ری حدود ۱۲۰۰ هکتار است که از این میزان ۶۰۰ هکتار بارور بوده و برداشت محصول از این باغات آغاز شده است.

وی با اشاره به روند توسعه باغات پسته در جنوب ری گفت: نیمی از باغات هنوز به سن باردهی نرسیده‌اند، اما با توجه به شرایط اقلیمی مناسب، توسعه این محصول در حال گسترش است.

نادری افزود: پسته یکی از محصولات اصلی باغی ری محسوب می‌شود که علاوه بر ارزآوری، به واسطه فرآوری توسط خود باغداران، فرصت‌های شغلی مناسبی نیز در منطقه ایجاد کرده است.

رئیس جهاد کشاورزی ری در پایان تأکید کرد: با توجه به سازگاری پسته با اقلیم منطقه، توسعه این محصول در دستور کار قرار دارد و نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی ری ایفا خواهد کرد.

