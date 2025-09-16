به گزارش خبرنگار مهر، علی‌قلی ایمانی، ظهر سه شنبه، در نخستین جلسه مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب با انتقاد از رویکردهای متناقض در سیاست‌گذاری بخش کشاورزی گفت: همه می‌دانند که در کشاورزی دو نگاه غالب وجود دارد. یک نگاه معیشتی که بر اساس خرده‌مالکی و فشار به منابع آب شکل گرفته و دیگری نگاه خودکفایی که در برنامه هفتم توسعه به وضوح دیده می‌شود.

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه افزود: در این برنامه تأکید شده که باید در محصولاتی مانند گندم، جو، برنج، گوشت، شکر و ذرت به ۹۰ درصد خودکفایی برسیم و در دانه‌های روغنی به ۴۰ درصد. در عین حال، قرار است سالانه چند میلیارد مترمکعب از آب مصرفی در بخش کشاورزی کاهش یابد. این دو رویکرد عملاً با هم در تضاد هستند.

ایمانی با بیان اینکه سه سال از ابلاغ الگوی کشت می‌گذرد اما همچنان اجرایی نشده است، اظهار کرد: مشکلات الگوی کشت به این دلیل است که زیرساخت‌ها و ملزومات آن فراهم نشده و صرفاً از کشاورز خواسته شده که تغییر کند، بدون آنکه پشتیبانی لازم فراهم شود.

وی هشدار داد: حذف یا تضعیف جامعه کشاورزی بدون فراهم کردن جایگزین‌های شغلی، آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت. امروز بیش از ۳۰ میلیون نفر از جمعیت ایران از کشاورزی ارتزاق می‌کنند. اگر قرار است تغییر ساختار دهیم، باید به صورت هم‌زمان اشتغال جایگزین ایجاد کنیم، مکانیزاسیون را توسعه دهیم و بحران آب را مدیریت کنیم.

ایمانی اظهار کرد: اگر این نگاه اصلاح نشود، سال آینده نیز همین جلسات با همان دغدغه‌ها و بدون هیچ دستاورد عملی تکرار خواهد شد.