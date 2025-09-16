به گزارش خبرگزاری مهر، امیر یوسفی عصر سه شنبه در نخستین جلسه مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب گفت: بحران آب یک چالش بزرگ و ماندگار است که مشکلات بیشتری برای آینده ایجاد خواهد کرد. باید تلاش کنیم تا آنچه از منابع آبی به ارث برده‌ایم به درستی بهره‌برداری کنیم و با تحلیل دقیق شرایط، آینده بهتری برای استان و کشور رقم بزنیم.

یوسفی با اشاره به نقش کمیسیون کشاورزی در پیگیری مسائل آب و کشاورزی افزود: این کمیسیون همواره در تلاش بوده تا با برگزاری جلسات راهکارهایی کاربردی برای بهره‌وری بهتر منابع آب ارائه دهد و به بخش کشاورزی کمک کند.

وی تأکید کرد: اقتصاد گلستان بر پایه کشاورزی است و برای بهبود وضعیت، باید کشاورزی از حالت معیشتی خارج شود و بهره‌وری افزایش یابد. افزایش تولید نباید منجر به مصرف بیشتر منابع آب شود، بلکه باید با استفاده بهینه و فناوری‌های نوین بهره‌وری را افزایش دهیم.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گلستان همچنین به کاهش حدود ۵۰ درصدی بارش‌ها در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: این کاهش بارندگی نشان می‌دهد که باید مدیریت منابع آب را با حساسیت بیشتری انجام دهیم و با توجه به محدودیت‌ها، بهینه‌سازی مصرف و افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی را در اولویت قرار دهیم.

وی خواستار افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی شد و افزود: اگر قیمت‌گذاری عادلانه و حمایت‌های لازم انجام شود، کشاورزان می‌توانند با سرمایه‌گذاری بیشتر و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، تولید و بهره‌وری را ارتقا دهند.