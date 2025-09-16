ورامین قطب تولید پسته و صنایع تبدیلی کشاورزی تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، جبرئیل برادری بعدازظهر سه شنبه در نشست بررسی وضعیت کشاورزی شهرستان ورامین با اشاره به سطح ۸۵۰۰ هکتاری باغات پسته ورامین و عملکرد بالاتر از میانگین کشوری اظهار کرد: این شهرستان با سهم ۷۰ درصدی در تولید پسته استان، یکی از محورهای اصلی توسعه کشاورزی و صنایع تبدیلی تهران است.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران بیان کرد: کشاورزان استان تهران با وجود محدودیت منابع پایه، سالانه بیش از یک میلیون تن محصولات کشاورزی تولید میکنند که سهم مهمی در امنیت غذایی، اشتغال و رونق کسبوکارهای مرتبط دارد.
وی افزود: استان تهران با تولید بیش از پنج درصد محصولات کشاورزی کشور و بیش از ۳۰ درصد محصولات گلخانهای، یکی از استانهای بهرهور کشور است. همچنین در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی بیش از ۳۰ درصد واحدهای تولیدی کشور در این استان فعالیت دارند و در بخش لبنیات ۱۸ واحد فعال است.
برادری با اشاره به اهمیت پسته ورامین تصریح کرد: بیش از ۱۱ هزار هکتار باغ پسته در استان تهران وجود دارد که حدود ۸۵۰۰ هکتار آن در شهرستان ورامین واقع شده است. این محصول استراتژیک با کیفیت بالا سهم قابل توجهی در صادرات غیرنفتی استان دارد و ۷۰ درصد تولیدات پسته استان در این شهرستان متمرکز است.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران بیان کرد: میانگین عملکرد پسته در استان تهران ۱۶۰۰ کیلوگرم در هکتار است، در حالی که میانگین کشوری ۶۷۰ کیلوگرم است. این اختلاف نشاندهنده بهرهوری بالای کشاورزی استان تهران و کیفیت بالای تولیدات آن است. پسته ورامین از استانداردهای بالاتری نسبت به قطبهای مطرح مانند کرمان، خراسان و فارس برخوردار است.
وی با بیان اینکه توسعه کشاورزی در ورامین بر پایه بهرهوری بالا و استفاده بهینه از منابع محدود است، گفت: جلوگیری از خامفروشی، توسعه صنایع تبدیلی، بستهبندی و برندینگ محصولات کشاورزی از اولویتهای اصلی جهاد کشاورزی استان تهران است تا کشاورزان با آرامش خاطر تولید کنند و محصولات با ارزش افزوده بالا به بازار عرضه شود.
برادری به اقدامات فنی و علمی نیز اشاره کرد و افزود: اجرای روشهای نوین آبیاری تحتسطحی در باغات پسته، بهرهگیری از ظرفیت مراکز تحقیقاتی برای پیشگیری از آفات و بیماریها، کاهش مصرف آب و ارتقای بهرهوری از دیگر اقدامات جهاد کشاورزی است. این اقدامات به کشاورزان کمک میکند تولیدات با کیفیت بالا مطابق استانداردهای بینالمللی داشته باشند و از برگشت محصولات صادراتی جلوگیری شود.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به برگزاری جشنواره پسته ورامین گفت: این جشنواره فرصتی ارزشمند برای معرفی این محصول استراتژیک و اقتصادی است. با توجه به سطح وسیع باغات، کیفیت بالا و نقش مهم پسته در صادرات غیرنفتی، تلاش میکنیم زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در استان تکمیل شود و محصولات با برند استان تهران در بازارهای داخلی و خارجی عرضه شوند.
وی همچنین درباره برنامه توسعه کشت پسته افزود: اراضی کمبازده و شور شهرستان ورامین ظرفیت مناسبی برای کشت پسته دارد و این اقدام باعث افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از منابع موجود خواهد شد. به همین دلیل، پسته به عنوان محصول کمآببر و صادراتی در اولویت کشت استان قرار گرفته است.
برادری تاکید کرد: برنامهریزی برای ایجاد و توسعه صنایع فرآوری محصولات کشاورزی از جمله پسته در حال انجام است تا علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، ارزش افزوده بیشتری برای کشاورزان منطقه فراهم شود.
