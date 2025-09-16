تأمین مالی تولید به ویژه در بخش مسکن، دغدغه اصلی بانک مسکن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، خورسندیان با اشاره به محورهای همایش بانکداری اسلامی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شبکه بانکی برگزار شد؛ گفت: یکی از مهمترین مباحث این همایش، تأمین مالی بخش تولید توسط نظام بانکی است که بانک مسکن در بخش تخصصی مسکن، کارنامه و برنامه‌های خوبی دارد.

مدیرعامل بانک مسکن همچنین با اشاره به یکی از مهمترین محورهای این همایش با موضوع چالش‌ها و محدودیت‌های بانک‌ها در تأمین مالی سرمایه‌گذاری در تولید، گفت: بانک مسکن با تلاش جهادی همکاران در پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن به عنوان مهمترین طرح تولید مسکن کشور، سعی در رونق این بخش و خانه‌دار شدن هموطنان دارد و امیدواریم با تحقق افزایش سرمایه مصوب و قانونی بانک، بخشی از محدودیت و ناترازی این بانک در تداوم این مسیر رفع شود.

وی افزود: تحقق این مهم از دو محل صورت می‌پذیرد؛ محل نخست تأمین این مبلغ، واگذاری املاک و دارایی‌های دستگاه‌های دولتی است که باید در قالب صندوق‌هایی در بازار سرمایه عرضه شوند. همچنین بخشی از افزایش سرمایه باید از محل انتشار اوراق مالی و رهنی تامین شود.

وی به آخرین آمار نهضت ملی مسکن تأمین مالی شده توسط بانک مسکن اشاره کرد و گفت: از ابتدای طرح تا کنون، قرارداد ۳۸۳ هزار واحد در بانک مسکن به امضا رسیده و حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان متناسب با پیشرفت پروژه‌ها به حساب سازندگان پرداخت شده است.

خورسندیان به موضوع طبقه‌بندی بانک‌ها در ۶ گروه جامع، تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه و پس‌انداز و تسهیلات مسکن اشاره کرد و گفت: امیدواریم بانک مسکن نیز مانند سایر بانک‌های تجاری بتوانند امکان جذب منابع قرض‌الحسنه از جمله حساب جاری را داشته باشد تا در بحث تجهیز منابع دچار مشکل نشود.

سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با محورهایی اعم از چالش‌ها و محدودیت‌های بانک‌ها در تأمین مالی سرمایه‌گذاری در تولید، توسعه و تحول در ابزارهای تأمین مالی اسلامی در نظام بانکی کشور، مدل‌های کسب و کار بانکی و طبقه‌بندی بانک‌ها در ایران، اقدامات پیشگیرانه نظارتی در راستای ارتقا سلامت بانک‌ها، خلق پول، تورم و سود بانکی، توسط مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران در سالن همایش‌های بانک مرکزی به مدت دو روز در حال برگزاری است.