به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، با حضور سیدمحسن فاضلیان عضو هیات مدیره بانک مسکن و نمایندگان دادستانی، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نشستی در محل ادارات مرکزی بانک مسکن و به منظور هماهنگی‌های لازم جهت انجام این مراسم برگزار و تاریخ قرعه‌کشی حساب‌های قرض الحسنه ۲۹ مهرماه تعیین شد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات خیرخواهانه بانک مسکن در کشور عنوان کرد: سال گذشته توانستیم با منابع حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، دو دستگاه جهت شناسایی و درمان سلول‌های بدخیم در کودکان سرطانی به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال برای مرکز تحقیقات سلول و بافت دانشگاه علوم پزشکی تهران خریداری کنیم.

فاضلیان با اشاره به آیات قرآنی با موضوع قرض‌الحسنه، بر لزوم مشارکت در امور خداپسندانه تاکید و خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته بانک مسکن از محل منابع حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، اقداماتی خیرخواهانه همچون مدرسه‌سازی، کمک به آزادی زندانیان، کمک هزینه درمان بیماران صعب‌العلاج و … را انجام داده است.

وی در ادامه افزود: بانک مسکن از محل منابع حاصل از این حساب‌ها؛ تسهیلاتی در حوزه قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و معرفی شدگان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت می‌کند.

براساس این گزارش در این دوره از قرعه‌کشی حساب‌های قرض الحسنه پس‌انداز بانک مسکن تعداد ۳ میلیون و ۳۹۳ هزار مشتری این بانک مشمول شرایط قرعه‌کشی هستند.

در این دوره، تعداد ۵۰۰ کمک هزینه ۲۵۰۰ میلیون ریالی خرید یا تعمیر واحد مسکونی، ۳۰۰ کمک هزینه ۵۰۰ میلیون ریالی خرید وسیله نقلیه دوستدار محیط زیست، ۴۰۰ کمک هزینه ۲۵۰ میلیون ریالی خرید لوازم خانگی تولید داخل، ۵۰۰۰ کمک هزینه ۵۰ میلیون ریالی خرید صنایع دستی و میلیون‌ها ریال جوایز نقدی، به برندگان قرعه‌کشی حساب‌های پس‌انداز این بانک اهدا خواهد شد.

مهلت مورد پذیرش این دوره برای افتتاح حساب یا تکمیل موجودی و محاسبه امتیازها از تاریخ ۰۱/ ۰۵/ ۱۴۰۳ تا تاریخ ۳۱/ ۴/ ۱۴۰۴ بود.