۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

معاون مدیرعامل در امور شعب و بازاریابی خبر داد؛

رشد ۳.۵ برابری جذب منابع در ۵ ماهه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته

معاون مدیرعامل در امور شعب و بازاریابی بانک مسکن از رشد ۳.۵ برابری جذب منابع در ۵ ماهه سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته به دلیل اجرای راهبردهای جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، مصطفی تقوی با تأکید بر اینکه جذب منابع، ستون اصلی حیات و موفقیت بانک است، اظهار کرد: جذب منابع یک موضوع راهبردی به شمار می‌رود که نقش تعیین‌کننده‌ای در قدرت رقابتی و جهت‌گیری‌های آینده بانک دارد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه بانک مسکن در تأمین مالی بخش مسکن افزود: تداوم فعالیت و سودآوری بانک ارتباط مستقیمی با جذب منابع دارد و در این میان، تمرکز بر منابع پایدار و کم‌هزینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

راهبردهای جذب منابع خرد و کلان

تقوی در تبیین راهبردهای فعلی بانک مسکن در جذب منابع گفت: در فضای رقابتی امروز، بانک از شیوه‌های متنوعی برای جذب سپرده‌های خرد و کلان استفاده می‌کند. در بخش مشتریان خرد، اقداماتی همچون توسعه خدمات بانکداری دیجیتال و غیرحضوری، طراحی محصولات متنوع سپرده‌ای و ارتقای رضایت و وفاداری مشتریان دنبال می‌شود. در بخش مشتریان کلان نیز، طرح‌های سپرده‌ای ویژه و انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و شرکت‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه از ارزیابی مستمر شعب خبر داد و تصریح کرد: عملکرد شعب به‌طور ماهانه بر اساس اهداف تعیین‌شده بررسی می‌شود و رتبه‌بندی آن‌ها نقش مستقیمی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آینده شغلی مدیران و مسئولان دارد.

مشتری‌مداری هوشمند؛ یکی از سیاست‌های اصلی سال جاری

معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور شعب و بازاریابی با اشاره به نگاه مدیرعامل به «مشتری‌مداری هوشمند» به‌عنوان یکی از سیاست‌های اصلی سال جاری گفت: مشتری‌مداری برای بانک مسکن یک شعار نیست، بلکه راهبردی اساسی است.

او افزود: بانک مسکن با تحلیل داده‌های تراکنش‌ها و رفتار مشتریان، در تلاش است نیازها و ترجیحات آنان را بهتر درک کند و بر اساس این تحلیل‌ها، محصولات جدید سپرده‌ای و تسهیلاتی، مانند سپرده سپید طراحی شده‌اند.

در پایان، تقوی از برگزاری میز خدمت در تمام استان‌ها و مناطق خبر داد و گفت: مدیران شعب بانک مسکن هر هفته در روزها و ساعات مشخص، به‌صورت حضوری و مستقیم پاسخگوی پرسش‌ها و درخواست‌های مشتریان خواهند بود.

