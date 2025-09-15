رشد ۳.۵ برابری جذب منابع در ۵ ماهه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، مصطفی تقوی با تأکید بر اینکه جذب منابع، ستون اصلی حیات و موفقیت بانک است، اظهار کرد: جذب منابع یک موضوع راهبردی به شمار می‌رود که نقش تعیین‌کننده‌ای در قدرت رقابتی و جهت‌گیری‌های آینده بانک دارد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه بانک مسکن در تأمین مالی بخش مسکن افزود: تداوم فعالیت و سودآوری بانک ارتباط مستقیمی با جذب منابع دارد و در این میان، تمرکز بر منابع پایدار و کم‌هزینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

راهبردهای جذب منابع خرد و کلان

تقوی در تبیین راهبردهای فعلی بانک مسکن در جذب منابع گفت: در فضای رقابتی امروز، بانک از شیوه‌های متنوعی برای جذب سپرده‌های خرد و کلان استفاده می‌کند. در بخش مشتریان خرد، اقداماتی همچون توسعه خدمات بانکداری دیجیتال و غیرحضوری، طراحی محصولات متنوع سپرده‌ای و ارتقای رضایت و وفاداری مشتریان دنبال می‌شود. در بخش مشتریان کلان نیز، طرح‌های سپرده‌ای ویژه و انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و شرکت‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه از ارزیابی مستمر شعب خبر داد و تصریح کرد: عملکرد شعب به‌طور ماهانه بر اساس اهداف تعیین‌شده بررسی می‌شود و رتبه‌بندی آن‌ها نقش مستقیمی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آینده شغلی مدیران و مسئولان دارد.

مشتری‌مداری هوشمند؛ یکی از سیاست‌های اصلی سال جاری

معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور شعب و بازاریابی با اشاره به نگاه مدیرعامل به «مشتری‌مداری هوشمند» به‌عنوان یکی از سیاست‌های اصلی سال جاری گفت: مشتری‌مداری برای بانک مسکن یک شعار نیست، بلکه راهبردی اساسی است.

او افزود: بانک مسکن با تحلیل داده‌های تراکنش‌ها و رفتار مشتریان، در تلاش است نیازها و ترجیحات آنان را بهتر درک کند و بر اساس این تحلیل‌ها، محصولات جدید سپرده‌ای و تسهیلاتی، مانند سپرده سپید طراحی شده‌اند.

در پایان، تقوی از برگزاری میز خدمت در تمام استان‌ها و مناطق خبر داد و گفت: مدیران شعب بانک مسکن هر هفته در روزها و ساعات مشخص، به‌صورت حضوری و مستقیم پاسخگوی پرسش‌ها و درخواست‌های مشتریان خواهند بود.