۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۹

سارقان مسلح خودرو در تهران دستگیر شدند

پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: سارقان مسلح خودرو در پایتخت دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: سارقان مسلح خودرو در پایتخت حین ارتکاب سرقت دستگیر شدند.

فردا چهارشنبه ۲۶ شهریور در حضور خبرنگاران و تصویربرداران توسط پلیس پیشگیری فاتب نحوه سرقت و تعداد سرقت این افراد اعلام می‌شود.

