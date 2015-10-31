انتشار تصویر سارق طلافروشی/سارق متواری را شناسایی کنید

به گزارش خبر گزاری مهر،۳ شهریورماه امسال صاحب یک طلافروشی در خیابان ستارخان ، به کلانتری ۱۱۸ ستارخان مراجعه کرد و گفت: مقداری از طلا و جواهرات مغازه اش توسط مردی میانسال به سرقت رفته است .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت به شیوه کش روی" و به دستور بازپرس شعبه ۱۴ دادسرای ناحیه ۲ تهران ، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

مالباخته پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : داخل مغازه فروشی مشغول به کار بودم ؛ ساعت ۱۶:۴۰ مردی میانسال ( حدودا ۵۰ ساله ) وارد مغازه شد و از من درخواست کرد تا قطعه ای طلا را از ویترین مغازه آورده و به او نشان دهم ؛ این شخص پس از مدتی صحبت بر سر قیمت خرید طلا ، نهایتا بدون آنکه خریدی انجام دهد از مغازه خارج شد . در پایان روز و در زمان جمع کردن طلاهای داخل مغازه ، متوجه نبود چند تکه از طلاهای مغازه شدم ! بلافاصله به بررسی تصاویر دوربین های مداربسته داخل مغازه پرداخته و متوجه شدم که همان مرد میانسال دقیقا ، از پشت سر من و با یک آنتن !! اقدام به سرقت چند رشته از طلاها کرده است .

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با انتشار این خبر اعلام کرد : در ادامه رسیدگی به پرونده و با توجه به تصاویر بدست آمده از لحظه سرقت و شخص سارق مغازه ی طلافروشی ، هماهنگی های لازم با مقام قضایی انجام و دستور قضایی در خصوص انتشار بدون پوشش تصویر متهم پرونده دریافت شد؛ لذا از کلیه شهروندان محترم که موفق به شناسایی تصویر متهم شده و اطلاعاتی در خصوص هویت ، مخفیگاه و یا محل های تردد متهم دارند ، درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس ۲۱۸۶۹۰۴۴ در اختیار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهنـد .