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۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۳۱

انتشار تصویر سارق طلافروشی/سارق متواری را شناسایی کنید

انتشار تصویر سارق طلافروشی/سارق متواری را شناسایی کنید

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران با انتشار عکس سارق متواری طلافروشی در ستارخان از شهروندان خواست درصورت شناسایی متهم اطلاعات خود را به پلیس اعلام کنند .

 به گزارش خبر گزاری مهر،۳ شهریورماه امسال صاحب یک طلافروشی در خیابان ستارخان ، به کلانتری ۱۱۸ ستارخان مراجعه  کرد و گفت: مقداری از طلا و جواهرات مغازه اش توسط مردی میانسال  به سرقت رفته است .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت به شیوه کش روی" و به دستور بازپرس شعبه  ۱۴ دادسرای ناحیه ۲ تهران ، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

مالباخته پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : داخل مغازه فروشی مشغول به کار بودم ؛ ساعت ۱۶:۴۰ مردی میانسال ( حدودا ۵۰ ساله ) وارد مغازه شد و از من درخواست کرد تا قطعه ای طلا را از ویترین مغازه آورده و به او نشان دهم ؛ این شخص پس از مدتی صحبت بر سر قیمت خرید طلا ، نهایتا بدون آنکه خریدی انجام دهد از مغازه خارج شد . در پایان روز و در زمان جمع کردن طلاهای داخل مغازه ، متوجه نبود چند تکه از طلاهای مغازه شدم ! بلافاصله به بررسی تصاویر دوربین های مداربسته داخل مغازه پرداخته و متوجه شدم که همان مرد میانسال دقیقا ، از پشت سر من و با یک آنتن !! اقدام به سرقت چند رشته از طلاها کرده است .

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با انتشار این خبر اعلام کرد : در ادامه رسیدگی به پرونده و با توجه به تصاویر بدست آمده از لحظه سرقت و شخص سارق مغازه ی طلافروشی ، هماهنگی های لازم با مقام قضایی انجام و دستور قضایی در خصوص انتشار بدون پوشش تصویر متهم پرونده  دریافت شد؛ لذا از کلیه شهروندان محترم که موفق به شناسایی تصویر متهم شده و اطلاعاتی در خصوص هویت ، مخفیگاه و یا محل های تردد متهم دارند ، درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس ۲۱۸۶۹۰۴۴ در اختیار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهنـد .  

کد مطلب 2954067

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