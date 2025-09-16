۸۷ کالا با رویه جدید کولبری از مرزهای کیله و تمرچین وارد کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر سه شنبه در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان، اظهار کرد: در قالب رویه جدید کولبری، ۸۷ قلم کالای مختلف از طریق مرزهای کیله سردشت و تمرچین پیرانشهر وارد کشور خواهد شد.

وی اظهار کرد: سهم این استان در چارچوب قانون جدید رویه کولبری، سالانه ۴۵۰ میلیون دلار واردات کالا از مرزهای رسمی کیله سردشت و تمرچین است.

استاندار آذربایجان غربی گفت: ایجاد و توسعه رویه‌های تجاری در مناطق مرزی و بهره‌مندی مرزنشینان از ظرفیت‌های آن، از سیاست‌های کلی نظام و دولت به‌شمار می‌رود.

رحمانی با بیان اینکه براساس این قانون، سرپرستان خانوار در شهرستان‌های مرزی سردشت، پیرانشهر و میرآباد که پیش‌تر مشمول آئین‌نامه سابق بودند، مجاز به انجام مبادلات کالاهای مرزی هستند، خاطرنشان کرد: سهم آذربایجان‌غربی در این چارچوب، سالانه ۴۵۰ میلیون دلار واردات کالا تعیین شده است.

استاندار آذربایجان‌غربی به مشکلات موجود در مرز کیله سردشت نیز اشاره کرده و افزود: اگرچه رویه کولبری از تیرماه سال جاری آغاز شده، اما اجرای این طرح در مرز کیله به نحو مطلوب انجام نگرفته و نیازمند ساماندهی جدی است.

رحمانی همچنین با تاکید بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌ها در این مرز، اضافه کرد: محوطه ورودی و خروجی مرز کیله باید بازسازی و تجهیز شود و دیوارکشی محوطه، تأمین برق، نصب دستگاه ایکس‌ری چمدانی، جمع‌آوری کانکس‌های موجود و احداث ساختمان‌های مورد نیاز از جمله اقداماتی است که باید در اسرع وقت اجرا تا شأن و منزلت مسافران حفظ شود.

وی در ادامه خواستار نقش‌آفرینی مؤثر گمرک سردشت در اجرای رویه کولبری شده و افزود: گمرک باید با تسهیل فرآیندها، شرایط لازم برای ورود کالاها را فراهم آورد.

استاندار آذربایجان‌غربی یادآور شد: این استان با سه کشور هم‌مرز است و در حال حاضر شش مرز رسمی فعال از جمله مرز کیله در آن وجود دارد.

رحمانی از دستگاه‌ها و نهادهای مستقر در مرز کیله سردشت خواست با تعامل و همکاری بیشتر، زمینه تسهیل در تردد مسافران داخلی و خارجی را فراهم سازند.