۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۱۵

زمان‌بندی صدور اجازه حرکت شناورهای مشمول آیین‌نامه تجارت مرزی اعلام شد

بوشهر- دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر گفت: زمان‌بندی صدور اجازه حرکت شناورهای مشمول آیین‌نامه تجارت مرزی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر خدری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: صدور اجازه حرکت شناورهای مشمول آئین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) برای سفرهای اول و تشویقی حداکثر تا یکم مهرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر- با اشاره به ابلاغیه‌های دریافتی افزود: این تصمیم بر اساس مکاتبه مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری و همچنین اعلام معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت اتخاذ شده است.

خدری ادامه داد: صدور اجازه حرکت برای سفر دوم شناورهای مشمول نیز از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ آغاز خواهد شد که این موضوع با هدف ساماندهی بهتر ترددهای دریایی و تسهیل تجارت قانونی مرزی انجام می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: زمان نهایی ترخیص کالا برای سفر اول و تشویقی تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ است.

