کردستان آماده جهش در توسعه اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی عصر جمعه در جلسه شورای اداری که با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد، بیان کرد: با اشاره به مجموع منابع تجدیدپذیر آب در استان، کردستان قطب تولید محصولات کشاورزی است و دارای یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی است که ۵ درصد از کل اراضی کشاورزی کشور را شامل می‌شود.

وی افزود: متأسفانه تنها ۱۲ درصد از این اراضی آبی هستند و ۸۸ درصد دیم، در حالی که میانگین بارندگی بیش از ۴۵۰ میلی‌متر است و ۳ درصد از کل محصولات علوفه‌ای و ۶ درصد از محصولات باغی کشور در کردستان نشان‌دهنده پتانسیل بالای این استان در تأمین محصولات اساسی کشور است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، موقعیت مرزی این استان با اقلیم کردستان عراق با ۱۸۸۶ مرز مشترک و همچنین همجواری با استان‌های آذربایجان، زنجان و همدان را یک مزیت رقابتی مهم برشمرد.

منطقه آزاد بانه مریوان از ظرفیت‌های اقتصادی کردستان است

محمدی عنوان کرد: منطقه آزاد بانه و مریوان و مناطق ویژه تجاری، قرار گرفتن در مسیر شمال-جنوب، مرزهای رسمی بانه و مریوان و همچنین چندین منطقه کولبری فعال به عنوان عمده‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی استان اشاره کرد.

محمدی با بیان اینکه کردستان استانی چهار فصل با چشم‌اندازهای متنوع است، گفت: این استان از لحاظ تنوع ژنتیکی گیاهی و جانوری بسیار غنی است و ۲۵ درصد از کل فلوریک کشور در کردستان قابل مشاهده است.

وی افزود: پتانسیل‌های خاص گردشگری شامل دریاچه‌های زیبا، آبگرم و شهرهای باستانی، به همراه ثبت شهر جهانی موسیقی و تعداد بی‌شمار جاذبه‌های گردشگری در بخش‌های مختلف، کردستان را به مقصدی جذاب برای گردشگران تبدیل کرده است.

وی در ادامه به نیروی انسانی مستعد استان بر اساس سند آمایش استانی اشاره کرد و گفت: کردستان دارای یکی از مستعدترین و تحصیل‌کرده‌ترین نیروهای انسانی در سطح ملی است و پیشینه فرهنگی غنی، سازگاری با طبیعت و فعالیت‌های اقتصادی، و غنای فرهنگی در حوزه صنایع دستی، معماری، موسیقی و سایر عرصه‌ها، این استان را متمایز می‌کند.

وی اذعان کرد: مقام معظم رهبری کردستان را به عنوان استان فرهنگی معرفی کرده‌اند و دو دانشگاه مرجع و مادر، از جمله دانشگاه علوم پزشکی، که دانشجویان خارجی زیادی را جذب کرده، به عنوان ظرفیت علمی استان هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌بندی کردستان با تأکید بر رتبه دوم استان در تولید گندم، به ذخایر غنی معدنی و متنوع آن اشاره کرد و گفت: ۱۸ گونه معدنی در کردستان وجود دارد و ۵۰ درصد طلای کشور در این استان تولید می‌شود که به زودی یک واحد فعال پتروشیمی و واحد دوم در دست احداث به آن افزوده خواهد شد.

وی گفت: بانه مرکز تجاری و مرزی تولید محصولات خانگی، مریوان شهرستانی با بیشترین مرز با اقلیم کردستان، سقز شهری تاریخی با قدمت بیش از ۳۵۰۰ سال، بیجار را قطب تولید محصولات دامی و گیاهان دارویی و کامیاران را منطقه ویژه گردشگری است.

تحولات جمعیتی و امید به زندگی

محمدی به آمار جمعیتی استان اشاره کرد و گفت: جمعیت کردستان در سال ۱۳۹۵ به ۱.۶ میلیون نفر رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۲ به ۱.۶۸ میلیون نفر افزایش یابد و نسبت شهرنشینی از ۲۴.۳ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۷۴.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده که نشان‌دهنده خزش جمعیت به سمت مناطق شهری است.

وی امید به زندگی در مردان استان را ۷۰.۶ سال و در زنان ۷۴.۷ سال اعلام کرد که اندکی بالاتر از میانگین کشوری است.

وی افزود: استان کردستان دارای نسبت جنسی ۱۰۲ است که مقداری از متوسط کشوری بالاتر است و در زمینه رشد جمعیت، رتبه هجدهم کشور را داریم.

ساختار جمعیتی و نرخ وابستگی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، میانگین جمعیت جوان استان را ۲۲.۹ درصد و جمعیت سالمند را ۷.۲ درصد اعلام کرد که تقریباً مشابه میانگین کشوری است.

وی افزود: جمعیت در سن کار ۶۹ درصد است که اندکی بیشتر از میانگین کشوری است و نرخ وابستگی عمومی در استان کردستان ۴۳ درصد است که نزدیک به میانگین کشوری ۴۳.۷ درصد است و این نرخ در مناطق شهری ۴۱ درصد و در مناطق روستایی ۴۹ درصد است.