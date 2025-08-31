به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین حسینی عصر یکشنبه در نشست خبری هفته تعاون با بیان اینکه اتاق تعاون حلقه اتصال بین دولت و بخش خصوصی است و دولت نقش نظارتی در این زمینه دارد، گفت: همایش اقتصاد تعاون روز ۱۱ بهمن ماه در تهران با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود و تعدادی از تعاونی‌های برتر استان در این همایش حضور خواهند داشت و از طرح برتر حوزه تعاون خراسان جنوبی رونمایی خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه در سال جاری تلاش شده برنامه‌های هفته تعاون کیفی‌سازی شود، افزود: در ۱۱ شهرستان خراسان جنوبی، اتاق تعاون نمایندگی دارد.

حسینی ادامه داد: اتاق تعاون در حدود ۳۰ کارگروه و نهاد تصمیم‌ساز استان عضو است و استاندار نیز توجه ویژه‌ای به بخش تعاون دارد.

وی تصریح کرد: خواسته اصلی ما از دولت، اجرای سند توسعه بخش تعاون است؛ زیرا با اجرای آن ۸۰ تا ۸۵ درصد مشکلات حل و جهش قابل توجهی در این بخش ایجاد خواهد شد.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: سند توسعه بخش تعاون شامل ۸۰ حکم است و عدم اجرای آن ترک فعل محسوب می‌شود، چرا که در آن همه پیش‌بینی‌های لازم برای تحقق ۲۵ درصد سهم این بخش از اقتصاد کشور لحاظ شده است.

حسینی در ادامه به بخشی از وظایف اتاق تعاون اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، ۱۲۰ جلسه مشاوره برای تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها برگزار شده است.

وی افزود: نمایشگاه‌ها حلقه وصلی برای حضور تعاونی‌ها و ارائه محصولات تولیدی آن‌ها است. همچنین حل اختلاف یکی از وظایف اصلی اتاق تعاون است و تلاش شده در وهله اول با سازش مشکلات حل شود و کار کارشناسی به بهترین شکل انجام گیرد.

وی با بیان اینکه کمیسیون تأیید صلاحیت‌ها وظیفه رسیدگی به اعتراضات بخش تعاون را دارد، افزود: تاکنون چند مورد آرای استان در مرکز تأیید شده است.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی همچنین یادآور شد: تعاونی‌های سهام عدالت بخشی از تعاونی‌های استان هستند و اقدامات لازم برای برگزاری مجمع شرکت تعاونی سهام عدالت در حال انجام است.

حسینی با اشاره به اینکه یک چهارم جمعیت استان مرزنشین هستند، گفت: با تصویب و اجرای طرح کولبری، کمک بزرگی به مرزنشینان استان خواهد شد و ۱۱ کارگزار به تهران معرفی شده‌اند که ۶ مورد از آن‌ها از تعاونی‌های فعال هستند. هر کارگزاری موظف است ۶ درصد سهمیه هر خانوار را ابتدای هر ماه به حساب آن‌ها واریز کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره سهم بخش تعاون استان از اقتصاد خراسان جنوبی گفت: از ۲۵ درصد سهم تعاون در اقتصاد کشور، تاکنون ۱۵ درصد آن در استان محقق شده است.

حسینی همچنین از ساخت حدود ۳ هزار واحد مسکونی در تعاونی‌های مسکن استان خبر داد و اظهار کرد: رسیدگی به مشکلات تعاونی‌های مصرف در اولویت کار ما قرار دارد.

وی بزرگترین مشکل این حوزه را سایت صنوف آلاینده عنوان کرد که شامل ۱,۳۳۰ واحد صنفی است و بخشی از آن‌ها ساخته شده و در حال گازرسانی است. حسینی تأکید کرد: دولت در این زمینه سرمایه‌گذاری زیادی برای ایجاد زیرساخت‌ها انجام داده است.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی همچنین همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به حوزه تعاون را خوب ارزیابی کرد و گفت: شاید برخی تعاونی‌های استان برای دریافت تسهیلات با مشکل مواجه باشند.

وی در پایان از تشکیل ۳ جلسه شورای تعاون استان به ریاست استاندار خبر داد.