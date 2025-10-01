تردد بیش از ۲۰ هزار دستگاه ناوگان ترانزیتی از مرز تمرچین

محمد رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در نیمه نخست امسال بیش از ۲۰ هزار و ۷۳۰ دستگاه ناوگان ترانزیتی از مرز تمرچین تردد کرده اند، افزود: از این تعداد ۱۸ هزار و ۳ دستگاه ناوگان ترانزیت خروجی بوده است که ۱۲ درصد رشد نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه همچنین تعداد ناوگان ترانزیتی متردد از مرز تمرچین دو هزار و ۷۲۷ دستگاه بوده است، افزود: در این مدت همچنین ۴۸ هزار و ۹۳۷ دستگاه ناوگان باری نیز از این مرز تردد کرده اند.

رضایی گفت: کامیون های خروجی صادراتی از مرز تمرچین با ۱۱ درصد افزایش به ۷ هزارو ۹۳۹ دستگاه رسیده است و تعداد کامیون های ورودی برای واردات نیز دو هزار و ۷۰۷ دستگاه با رشد ۴۴ درصدی بوده است.

مدیر پایانه مرزی تمرچین از تردد ۸۴۵ هزار و ۶۱۸ مسافر طی نیمه نخست امسال از مرز تمرچین خبر داد و گفت: این میزان تردد در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال ۳۲ درصد رشد نشان می دهد.

رضایی مجموع تردد ناوگان مسافری از مرز تمرچین در این مدت را ۸ هزار و ۸۸۱ دستگاه با رشد ۲۱ درصدی اعلام کرد.