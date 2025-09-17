میزان ذخایر آبی تهران چقدر است؟

به گزارش خبرنگار مهر، حال ناخوش منابع آبی تمام شدنی نیست و تهران بحرانی‌ترین وضعیت خود را پشت سر می‌گذارد. در روزهای پایانی سال آبی سدهای تهران تقریباً به گل نشسته اند چرا که سد امیرکبیر تنها ۳۲ میلیون متر مکعب پر شدگی دارد در حالیکه مدت زمان مشابه سال گذشته پرشدگی سد امیر کبیر به ۱۲۰ میلیون متر مکعب می‌رسید که به معنای آن است که سد امیر کبیر تنها یک چهارم سال گذشته آب دارد.

سد لتیان هم وضعیت بهتری ندارد و و یک دوم سال گذشته پر شدگی دارد به طوری که در حال حاضر میزان ذخایر آی این سد به ۲۲ میلیون متر مکعب می‌رسد در حالیکه سال گذشته این عدد به ۴۲ میلیون متر مکعب می‌رسید.

سد ماملو هم وضعیت مشابه سد لتیان دارد و میزان ذخایر آبی این سد ۲۰ میلیون متر مکعب است که نسیت به مدت زمان مشابه سال گذشته تقریباً به نصف رسیده است زیرا میزان ذخایر آبی سد ماملو سال گذشته به ۳۸ میلیون متر مکعب می‌رسید.

در بین سدهای پنج گانه سد طالقان وضعیت بهتری دارد به طوری که میزان ذخایر آبی این سد ۱۷۷ میلیون منر مکعب است که نشان دهنده کاهش ۹۲ میلیون متر مکعبی منابع آبی این سد به ۲۶۹ میلیون متر مکعب می‌رسید.

سد لار هم اکنون ۲۷ میلیون متر مکعب پر شدگی دارد که این عدد نسبت به مدت زمان مشابه کاهش ۱۷ میلیون متر مکعبی را نشان می‌دهد زیرا پرشدگی این سد در سال گذشته به ۴۴ میلیون متر مکعب می‌رسید.

بر اساس امار و ارقام ارائه شده در مجموعه سدهای پنج گانه تهران در حال حاضر ۲۷۸ میلیون متر مکعب پر شدگی دارند در حالی که سال گذشته این عدد به ۵۱۳ میلیون متر مکعب می‌رسید.

بر این اساس و با توجه به هشدارهایی که در رابطه با پاییز خشک باید و کاهش منابع آبی مشخص نیست برای تأمین آب تهران چه باید کرد؟