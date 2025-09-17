دریافت 29 MB
کد خبر 6592168
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۵۴

حمله رژیم صهیونیستی به خودروی آوارگان در غزه

حمله رژیم صهیونیستی به خودروی آوارگان در غزه

صحنه‌های دلخراش از حمله رژیم صهیونیستی به خودروی آوارگان در غزه را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

