دریافت 29 MB کد خبر 6592168 https://mehrnews.com/x393C4 ۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۵۴ کد خبر 6592168 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۵۴ حمله رژیم صهیونیستی به خودروی آوارگان در غزه صحنههای دلخراش از حمله رژیم صهیونیستی به خودروی آوارگان در غزه را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط نیویورک تایمز: نیروهای حماس انتظار نظامیان اسرائیلی را میکشند یمن: هدف ما از عملیات در دریای سرخ فقط اسرائیل است درخواست ۱۶ کشور برای تضمین امنیت کاروان جهانی «صمود» برچسبها غزه جنگ غزه نوار غزه بمباران هوایی
