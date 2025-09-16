درخواست ۱۶ کشور برای تضمین امنیت کاروان جهانی «صمود»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزرای خارجه ترکیه، بنگلادش، برزیل، کلمبیا، اندونزی، ایرلند، لیبی، مالزی، مالدیو، مکزیک، پاکستان، قطر، عمان، اسلوونی، آفریقای جنوبی و اسپانیا در بیانیه‌ای مشترک درباره امنیت کاروان جهانی صمود (مقاومت) رأی شکستن محاصره غزه، ابراز نگرانی کردند.

در این بیانیه آمده است: کاروان جهانی صمود با مشارکت شهروندانی از کشورهای مختلف به دنبال رساندن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه و جلب توجه جهانی به وضعیت انسانی فاجعه‌بار مردم فلسطین و ضرورت پایان دادن به جنگ در غزه است.

کشورهای مذکور با تاکید بر اینکه اهدافی چون صلح، رساندن کمک‌های بشردوستانه و احترام به حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشردوستانه، ارزش‌های مشترک این کشورهاست، افزودند: از همه طرف‌ها می‌خواهیم از هرگونه اقدام غیرقانونی یا خشونت‌آمیز علیه کاروان خودداری کرده و به حقوق بین‌الملل پایبند باشند.

این ۱۶ کشور در بیانیه خود هشدار دادند که هرگونه نقض حقوق بین‌الملل از جمله حمله به کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی یا توقیف غیرقانونی آنها و نیز نقض حقوق انسانی شرکت‌کنندگان در کاروان، پیامدهای حقوقی به دنبال خواهد داشت.

در پایان ماه اوت گذشته، کاروانی از کشتی‌های حامل کمک‌های بشردوستانه برای مردم غزه و با هدف شکستن محاصره این باریکه، از بندر بارسلونا اسپانیا حرکت کرد و به دنبال آن کاروان دیگری در سپیده دم اول سپتامبر از بندر جنوای ایتالیا به آن پیوست.

تا شامگاه یکشنبه، ۱۶ کشتی از بنادر قمرت، بنزرت و سیدی بوسعید تونس به سمت غزه حرکت کرده‌اند و قرار است در آب‌های مدیترانه به یکدیگر ملحق شوند و راهی نوار غزه شوند.

نوار غزه از ۱۸ سال قبل تاکنون تحت محاصره کامل رژیم اشغالگر صهیونیستی قرار دارد و تقریباً ۱.۵ میلیون فلسطینی از جمعیت تقریباً ۲.۴ میلیونی نوار غزه در پی جنگ ویرانگر اسرائیل علیه این باریکه بی خانمان شده‌اند.

از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در نتیجه جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، ۶۴۹۶۴ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۶۵۳۱۲ نفر نیز زخمی شده‌اند که بیشتر آنها کودک و زن هستند.