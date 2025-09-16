  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۴۹

یمن: هدف ما از عملیات در دریای سرخ فقط اسرائیل است

وزارت امور خارجه یمن اعلام کرد که هدف نیروهای مسلح این کشور از عملیات در دریای سرخ، تحت فشار قرار دادن دشمن صهیونیستی برای توقف جنایات در غزه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت امور خارجه یمن در بیانیه‌ای بر پایبندی این کشور به حفظ امنیت و سلامت دریانوردی بین‌المللی در دریای سرخ و تنگه باب المندب تأکید کرد.

این وزارتخانه افزود: سیاست یمن مبتنی بر احترام به قوانین بین‌المللی و حفاظت از مسیرهای دریایی در چارچوب اصول همسایگی و حفظ امنیت جمعی کشورهای منطقه است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که تقویت امنیت دریایی و امنیت آبراه‌های منطقه مستلزم خروج ناوگان‌های نظامی خارجی است که حضور آنها غیرقانونی است.

وزارت امور خارجه یمن افزود: آمریکا و انگلیس دریای سرخ را نظامی و به عرصه درگیری تبدیل کرده‌اند. آنها به دنبال ایجاد اتحادهایی هستند که هیچ ارتباطی با منافع مردم منطقه ندارد.

این وزارتخانه تاکید کرد که صنعا به جامعه بین‌المللی ثابت کرده است که عملیات‌هایش در دریای سرخ، دشمن اسرائیلی و منافع آن را به عنوان ابزاری برای فشار برای توقف جنایاتش در غزه هدف قرار می‌دهد.

