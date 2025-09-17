  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۴۷

نیویورک تایمز: نیروهای حماس انتظار نظامیان اسرائیلی را می‌کشند

در سایه آغاز تجاوز زمینی رژیم صهیونیستی به شهر غزه مسئولان تل آویو نسبت به آمادگی نیروهای مقاومت فلسطین در این منطقه ابراز نگرانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مسئولان صهیونیست نوشت، نیروهای حماس منتظر نفوذ نظامیان صهیونیست به شهر غزه هستند تا برای آنها کمین کنند.

در این گزارش آمده است، نیروهای حماس آماده جنگ چریکی هستند.

روز گذشته ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز رسمی تجاوز زمینی این رژیم به شهر غزه با هدف اشغال کامل آن خبر داد.

این در حالی است که مقامات نظامی تل آویو بارها نسبت به عدم توانایی ارتش رژیم صهیونیستی برای ورود به این جنگ در سایه تضعیف روحیه نظامیان اشغالگر و کمبود نیروی انسانی هشدار داده‌اند.

کد خبر 6592163

