سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق، بزرگراه شهید همت از برج میلاد تا خیابان گاندی و بزرگراه حکیم از ستاری تا بزرگراه یادگار امام (ره)، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از استاد حسن بنا تا پل سید خندان و بزرگراه زین الدین از امام علی (ع) تا خیابان پاسداران، بار ترافیکی پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک گفت: مسیر جنوب به شمال، بزرگراه نواب صفوی از پل ۹ دی تا تونل توحید و بزرگراه امام علی (ع) از پل شهید رئیسی تا پل دماوند نیز شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.