به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به افزایش تصادفات منجر به فوت موتورسواران در پایتخت گفت: متأسفانه در نیمه اول سال ۱۴۰۴، ۴۷ درصد از کل متوفیان تصادفات در تهران مربوط به راکبین و ترکنشینان موتورسیکلت بوده است؛ آماری که بهوضوح نشاندهنده یک زنگ خطر جدی است.
افزایش آمار در مقایسه با سال گذشته
وی افزود: در حالیکه در کل سال ۱۴۰۳، مجموعاً ۲۷۴ فوتی ناشی از تصادف موتورسواران در تهران داشتیم، در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۳۴ فوتی ناشی از تصادفات موتوری داشتیم که در نیمه اول سال ۱۴۰۴ این عدد به ۱۷۰ نفر رسیده است. یعنی تنها در شش ماه، آمار جانباختگان از آمار فوتی نیمه دوم سال گذشته پیشی گرفته است. این آمار بهخودیخود هشداردهنده و قابل تأمل است.
موتورسیکلت؛ ناایمنترین وسیله نقلیه
کشیر ادامه داد: موتورسیکلت یکی از ناایمنترین وسایل نقلیه است. نمیتوان آن را ایمن دانست. وقتی کودک یا نوجوانی ترک موتور مینشیند، آسیبپذیریاش چند برابر میشود. متأسفانه راکبان توجهی به این نکته ندارند و همین مسئله عامل بسیاری از حوادث ناگوار است.
وی با تأکید بر نقش خانوادهها در جلوگیری از سوار شدن نوجوانان بدون گواهینامه بیان کرد :۹ درصد از جانباختگان موتورسوار زیر ۱۸ سال بودند. سوال اساسی اینجاست: چرا خانوادهها اجازه میدهند فرزندانشان بدون رسیدن به سن قانونی و بدون داشتن گواهینامه، موتورسواری کنند؟ این کار نهتنها تخلف، بلکه مطابق ماده ۷۳۲ قانون مجازات اسلامی جرم است.
آمار سنی تلفات موتورسواران
سرهنگ کشیر گفت: بیشترین تلفات در گروههای سنی زیر ۱۸ تا ۳۰ سال: ۳۲ درصد ،۳۰ تا ۵۰ سال: ۳۳ درصد ،۵۰ تا ۶۵ سال: ۱۶ درصد، بالای ۶۵ سال: ۱۰ درصد رخ داده است.
بزرگراهها؛ صحنه پرتکرار مرگ موتورسواران
وی در ادامه خاطرنشان کرد :۵۷ درصد فوتیهای ناشی از تصادف موتورسواران، در بزرگراهها رخ داده است. این در حالی است که فقط ۳ درصد در معابر اصلی خیابانها ثبت شده است. این نشان میدهد موتورسواری در بزرگراهها خصوصاً در نیمه دوم سال با بارش باران و تاریکی هوا بسیار خطرناک است.
تصادف در ساعات شبانه؛ بیشترین تلفات
معاون اجتماعی راهور تهران بزرگ با اشاره به زمان وقوع تصادفات گفت: ساعات وقوع بیشتر تصادفات مرگبار بین ۱۲ شب تا ۴ صبح و همچنین ۸ تا ۱۲ شب است. در بسیاری از این موارد، موتورسوار بهدلیل خستگی یا خوابآلودگی، بدون برخورد با وسیله دیگر، بهتنهایی واژگون شده است.
وی گفت: بیش از ۸۰ درصد فوتیها بر اثر ضربه به سر، گردن و مغز اتفاق افتاده است. در اکثر این موارد، موتورسوار یا ترکنشین از کلاه ایمنی استفاده نکرده بودند. طبق آئیننامه، استفاده از کلاه ایمنی از ابتدای حرکت تا انتهای مسیر برای راکب و ترکنشین الزامی است.
توصیه به گروه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال
سرهنگ کشیر با اشاره به بیشترین تلفات در گروه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال گفت: جوانان عزیز، شما آینده این سرزمین هستید. رعایت قوانین، استفاده از کلاه ایمنی و خودداری از حرکات پرخطر نهتنها برای حفظ جان خودتان بلکه برای حفظ آرامش خانوادهتان ضروری است.
توصیه ویژه به والدین در آستانه بازگشایی مدارس
وی افزود: در آستانه مهر، بسیاری از پدران فرزندان خود را با موتور به مدرسه میبرند. خواهش میکنم حتی برای مسیر کوتاه هم از کلاه ایمنی استاندارد استفاده شود. ما به این کودکان برای ساختن آینده ایران نیاز داریم.
وی در پایان تأکید کرد: در نیمه دوم سال که شبها طولانیتر و هوا تاریکتر است، موتورسواران حتماً باید از بازتابدهنده، لباس شبنما و چراغ مناسب برای دیدهشدن استفاده کنند. دیده شدن، نیمی از ایمنی است.
