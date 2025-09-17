محسن نجفی سولاری تهیه کننده مسابقه «صد» درباره جزئیات این برنامه که به تازگی روی آنتن شبکه سه سیما رفته است به خبرنگار مهر بیان کرد: پس از انتشار تیزرها در فضای مجازی، مردم شروع به ثبت‌نام کردند که حدود ۵۶ هزار نفر متقاضی شرکت در مسابقه شدند. مسابقه به گونه ای است که شرکت کنندگان از هر سن و جنسیت و تحصیلاتی می‌توانند در آن شرکت کنند اما باید در حوزه های مختلف اطلاع عمومی خوبی داشته باشند که مستلزم ویژگی و توانایی و دانش است.

وی اضافه کرد: ما حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ موضوع مختلف در نظر گرفتیم؛ از وسایل آشپزخانه گرفته تا تابلوهای راهنمایی و رانندگی و موضوعات متنوع دیگر. مسابقه موضوعی عام دارد بنابراین، صرفاً محدود به شعر، ادبیات یا علوم و فنون تخصصی نشده است. همچنین بخشی از سوالات با توجه به علاقه‌مندان زیاد فوتبال با این موضوع طراحی شده است؛ از شماره بازیکنان خارجی و داخلی گرفته تا رنگ لباس تیم‌ها و موضوعات مربوط به المپیک جهانی. همین امر باعث شد موجی از علاقه‌مندان ورزشی نیز به ما بپیوندند.

نجفی درباره انتخاب شرکت‌کنندگان نیز عنوان کرد: به دلیل حجم زیاد متقاضیان، تصمیم گرفتیم آزمونی برگزار کنیم که بیشتر شامل اطلاعات عمومی ابتدایی می‌شد. مرحله دوم آزمون، یک آزمون ویدیویی و تماس تصویری بود و مرحله سوم به‌صورت حضوری برگزار شد. در مرحله نخست، حدود ۱۰ هزار نفر در سایت پذیرفته شدند. سپس با کمک نرم‌افزاری که برای این منظور طراحی شده بود، این افراد در یک روند منظم و ترکیبی از تماس‌های ویدیویی آزمون دادند. در نهایت، طی حدود ۱۰ روز، ۲۰۰ نفر برای فصل اول و دوم انتخاب شدند یعنی هر فصل ۱۰۰ نفر و این افراد کسانی بودند که واقعاً شایستگی حضور در برنامه را داشتند.

مسابقه ای که در ۲۸ کشور جهان تولید شده است

وی با اشاره به خود مسابقه نیز گفت: صحنه مسابقه شامل ۱۰۰ خانه است که به‌تدریج شرکت‌کنندگان از رقابت حذف می‌شوند و در نهایت کسی که مالک همه خانه‌ها شود، قهرمان فصل اول خواهد بود. این مسابقه نسخه‌ای بومی‌سازی‌شده از مسابقه‌ای است که در بیش از ۲۸ کشور جهان ساخته شده است. این مسابقه به تازگی در برخی کشورها به فصل سوم رسیده است. ما نیز مسابقه را با اندکی تغییرات متناسب با فرهنگ ایران اجرا کردیم و در ۶ فصل می سازیم.

این تهیه‌کننده تلویزیون درباره هدف مسابقه «صد» عنوان کرد: این مسابقه فضای سرگرم‌کننده‌ای دارد و در عین حال باعث می‌شود شرکت کنندگان بیشتر به مطالعه و توجه به محیط اطراف خود بپردازند؛ مسائلی که شاید ساده به نظر برسند اما در واقع بسیار مهم هستند. ما تلاش کردیم مسابقه سخت و پیچیده نباشد تا حتی بیننده‌ای که در خانه است بتواند از آن لذت ببرد، پاسخ دهد و همراهی کند.

وی ادامه داد: ما معتقدیم تلویزیون رسانه‌ای است که دسترسی بیشتری برای مردم دارد؛ بدون نیاز به خرید اشتراک یا اینترنت برای برنامه‌ها. حتی در مناطق دورافتاده هم مردم می‌توانند برنامه‌ها را رایگان تماشا کنند. از طرف دیگر یکی از ویژگی‌های مسابقه این است که فضای آن کاملا مردمی است و برخلاف بسیاری از برنامه‌های دیگر، فضایی سلبریتی‌محور ندارد. افراد از اقشار مختلف جامعه حضور پیدا می‌کنند و همه چیز به شکلی خودمانی برگزار می‌شود.

چگونگی پیشنهاد به هادی حجازی فر و دستمزد اجرا

تهیه‌کننده مسابقه «صد» درباره انتخاب هادی حجازی فر به عنوان مجری بیان کرد: هادی حجازی‌فر که این سال‌ها بیشتر در سینما حضور دارد، پیش‌تر در تلویزیون فعالیت داشته است. زمانی که پیشنهاد اجرای این مسابقه را به هادی حجازی‌فر دادیم، مشغول بازی در سریالی به کارگردانی همایون اسعدیان در جنوب کشور بود اما با برگزاری جلسه و توضیح طرح موافقت کرد. ما جلسه‌ای کوتاه داشتیم و توضیح دادیم که این یک پروژه متفاوت است؛ کاری که شاید در نگاه اول روی کاغذ نشدنی به نظر برسد. او درخواست کرد نسخه اصلی مسابقه را ببیند و پس از مشاهده آن، ظرف یکی دو روز توافق نهایی انجام شد. هادی حجازی‌فر دوست داشت با کسانی که دسترسی به ماهواره یا پلتفرم‌های اینترنتی ندارند، ارتباط برقرار کند.

وی درباره دستمزد اجرای مسابقه در تلویزیون گفت: در فضای مجازی موضوعی مطرح شد مبنی بر اینکه حجازی فر دستمزد بالایی دریافت کرده است اما این موضوع چندان صحت ندارد. همان‌طور که پیش‌تر هم وقتی من برنامه «برمودا» را ساختم، گفته بودند دستمزد مجری بالا بوده است. به نظر من، این قضاوت‌ها بیشتر ناشی از فضایی است که عده ای نمی‌خواهند برخی چهره‌ها دوباره به تلویزیون بازگردند. یکی از ابزارهایشان هم این است که یک عدد جعلی اعلام کنند و بگویند فلانی چنین مبلغی گرفته است.

حجازی فر اصلا قرار نبود گل یا پوچ را اجرا کند

نجفی سولاری اضافه کرد: علاوه بر این، اساساً در تلویزیون نمی‌توان سراغ اعداد نجومی رفت. ضمن اینکه حجازی‌فر واقعاً از حضور در این پروژه رضایت داشت و ما بحث مالی عجیب و غریبی با او نداشتیم و او هیچ عدد غیرمتعارفی مطرح نکرد.

وی درباره برآوردهای تلویزیونی که بخشی از آنها از طریق اسپانسرها پرداخت می شود، اظهار کرد: تا این لحظه که با شما صحبت می‌کنم و چند قسمت هم پخش شده است، هنوز هیچ اسپانسری نداریم. ما صرفاً ضبط برنامه را آغاز کرده‌ایم و جلو می‌رویم تا ببینیم در آینده چه خواهد شد.

نجفی سولاری در پایان درباره اینکه حجازی‌فر منعی داشت که بتواند مسابقه «گل یا پوچ» را در شبکه خانگی اجرا کند؟ گفت: تا آنجایی که من می‌دانم اصلاً قرار نبود چنین اتفاقی بیفتد. در حد یک تماس تلفنی با آقای حجازی‌فر بوده و از او برای حضور در آن مسابقه سوال شده و پیشنهادی مطرح شده است. با این حال او پاسخ قطعی و تأیید نداده بود و تا آنجایی که می‌دانم و اطلاع دارم این است که چنین موضوعی اصلاً به مرحله نهایی و جدی نرسیده بود.