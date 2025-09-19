به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، پس از پخش ۲ قسمت از مسابقه تلویزیونی «۱۰۰»، با اجرای هادی حجازی‌فر در هفته گذشته، کنداکتور ثابت پخش این مسابقه مشخص شد.

مسابقه «۱۰۰» جمعه و شنبه شب‌ها ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

سومین و چهارمین قسمت از مسابقه تلویزیونی «۱۰۰» به ترتیب روزهای ۲۸ و ۲۹ شهریور روی آنتن می‌رود.

مسابقه تلویزیونی «۱۰۰» با شعار «تسخیر یک رویا» که طراحی و تهیه‌کنندگی آن برعهده محسن نجفی سولاری بوده و مجری طرح و مدیر پروژه آن ایمان قیاسی است، برای ۵ فصل ۱۲ قسمتی تدارک دیده شده است.