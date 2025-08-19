به گزارش خبرنگار مهر، شبکه سه سیما در تدارک پخش یک مسابقه تلویزیونی تازه با عنوان «صد» است که تیزرهای آن در فضای مجازی منتشر شده است.

در تیزری که از این مسابقه منتشر شده تصویری از هادی حجازی فر نمایش داده می‌شود. همچنین صفحه مجازی این مسابقه نام هادی حجازی فر را به عنوان میزبان معرفی کرده است.

مسابقه تلویزیونی «صد» با میزبانی حجازی فر قرار است رقابتی در حوزه اطلاعات عمومی باشد که بنا بر آنچه اعلام شده، با ساختاری متفاوت و سرگرم‌کننده، شرکت‌کنندگان را به چالش می‌کشد.

محسن نجفی سولاری تهیه کننده و ایمان قیاسی مدیر پروژه این مسابقه هستند.

در این مسابقه، شرکت‌کنندگان باید در حوزه‌هایی متنوع از جمله ورزش، هنر، سینما، تلویزیون، موسیقی، ادبیات، ریاضیات، تاریخ، جغرافیا، زبان‌های خارجی، امور فنی، خانه‌داری، آشپزی و بسیاری موضوعات دیگر، دانسته‌های خود را محک بزنند.