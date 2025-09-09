  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۶

پخش «مسابقه بزرگ ۱۰۰» از ۱۹ شهریور در شبکه سه

«مسابقه بزرگ ۱۰۰» با اجرای هادی حجازی‌فر ۱۹ شهریور روی آنتن شبکه ۳ می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فصل اول «مسابقه بزرگ ۱۰۰» جدیدترین محصول شبکه سه سیما، با اجرای هادی حجازی‌فر همزمان با ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) فرداشب ۱۹ شهریور ساعت ۲۲:۳۰ روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

«مسابقه بزرگ ۱۰۰» با شعار «تسخیر یک رؤیا» که برای ۵ فصل ۱۲ قسمتی تدارک دیده شده، با حضور ۱۰۰ شرکت‌کننده در دکوری متفاوت پخش می‌شود.

عوامل این برنامه عبارتند از؛ طراح و تهیه‌کننده: محسن نجفی سولاری، مجری طرح و مدیر پروژه ایمان قیاسی، کارگردانان: وحید شیخ‌لر، حامد زحمتکش و مرتضی قیاسی، سرپرست نویسندگان: علی رضازاده، مدیر تولید: پریسا آذری، موسیقی: آریا عظیمی‌نژاد، طراح و مجری صحنه: مرتضی و مهدی بهبهانی، طراح نور: مسعود رجبیان، طراح صدا: حسن خاکبازان، تدوین: احسان فانیان، مدیر فنی: محمد میرفتاح، طراح و مجری گرافیک: سیدمحمد حسینی، مدیر تدارکات: علی قیاسی، طراح نرم‌افزار: محمدکاظم شکیبا، طراح لوگو: محمد روح‌الامین، سرپرست گروه شرکت‌کنندگان: محیا مسعودی، عکاس: الهه آقاپور، مدیر روابط عمومی و تبلیغات: مصطفی بیات و امور رسانه‌ای: سپیده شریعت‌رضوی.

آروین موذن زاده

