به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، قسمتهای پایانی فصل اول مسابقه «۱۰۰» با شعار «تسخیر یک رویا» به عنوان جدیدترین محصول شبکه سه سیما، با اجرای هادی حجازیفر جمعه و شنبه ۱۸ و ۱۹ مهر ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
همچنین پشت صحنه این مسابقه با عنوان «صد در صد» یکشنبه ۲۰ مهر ساعت ۲۲:۳۰ روی آنتن میرود.
فصل اول مسابقه «۱۰۰» که طراحی و تهیهکنندگی آن برعهده محسن نجفی سولاری بوده و مجری طرح و مدیر پروژه آن ایمان قیاسی است، از ۱۹ شهریور روانه آنتن شبکه سه سیما شد.
این مسابقه که سری دوم آن به زودی روانه آنتن میشود، برای ۶ فصل تدارک دیده شده و فصل پایانی آن فینال فینالیستهاست.
