  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۵

فصل اول مسابقه «۱۰۰» به پایان می‌رسد؛ پخش پشت صحنه

فصل اول مسابقه «۱۰۰» به پایان می‌رسد؛ پخش پشت صحنه

۲ قسمت پایانی مسابقه «۱۰۰» در روزهای جمعه و شنبه ۱۸ و ۱۹ مهر روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، قسمت‌های پایانی فصل اول مسابقه «۱۰۰» با شعار «تسخیر یک رویا» به عنوان جدیدترین محصول شبکه سه سیما، با اجرای هادی حجازی‌فر جمعه و شنبه ۱۸ و ۱۹ مهر ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

همچنین پشت صحنه این مسابقه با عنوان «صد در صد» یکشنبه ۲۰ مهر ساعت ۲۲:۳۰ روی آنتن می‌رود.

فصل اول مسابقه «۱۰۰» که طراحی و تهیه‌کنندگی آن برعهده محسن نجفی سولاری بوده و مجری طرح و مدیر پروژه آن ایمان قیاسی است، از ۱۹ شهریور روانه آنتن شبکه سه سیما شد.

این مسابقه که سری دوم آن به زودی روانه آنتن می‌شود، برای ۶ فصل تدارک دیده شده و فصل پایانی آن فینال فینالیست‌هاست.

کد خبر 6617608
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها