به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای اداری با حضور فرماندار تهران، شهردار منطقه ۹، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران، مدیران شهری، نمایندگان سازمان‌های خدمت رسان، معتمدین و مدیران محلات برگزار شد.

سیدمحمدرحیم مرتضوی شهردار منطقه ۹ تهران گفت: در مدت ۳ سال و نیم که افتخار خدمتگزاری به شهروندان منطقه ۹ را داشته‌ایم، با برگزاری جلسات مستمر و منظم شورای اداری سعی کرده‌ایم تا با بهره‌مندی از نظریات دستگاه‌های خدمت رسان، خدمات بهینه‌ای به شهروندان ارائه کنیم.

وی در ادامه افزود: در این دوره مدیریت شهری و با رویکرد شهردار تهران عدالت در توزیع منابع و اختصاص اعتبارات به مناطق جنوبی اجرا شده و ما شاهد تحول در مناطق جنوبی پایتخت از جمله منطقه ۹ بوده‌ایم.

مرتضوی تصریح کرد: در منطقه ۹ ما شاهد عقب ماندگی‌هایی ۲۰ ساله‌ای بوده‌ایم که در همین راستا، در این دوره مدیریت شهری با تلاش‌های شبانه روزی سعی کرده ایم آن را جبران کنیم تا منطقه‌ای کم برخوردار به منطقه توسعه یافته تبدیل شود.

شهردار منطقه ۹ همچنین در خصوص اقدامات انجام شده در این قسمت از پایتخت عنوان کرد: علاوه بر احداث پروژه‌های محلی و اقدامات ویژه، در زمینه جمع آوری شبکه آب‌های سطحی در محلات، اقدامات بی‌نظیر دیگری نیز در منطقه انجام شده است.

وی اظهار داشت: اقدام اول پیرامون اجرای عملیات عمرانی اَبَر پروژه امتداد شاخه غربی بزرگراه یادگار امام (ره) است که بیش از ۱۲ سال متوقف مانده بود و اجرایی نمی‌شد که با همت مدیران شهری این امر مهم محقق شده است.

مرتضوی در ادامه توضیح داد: همچنین بعد از ۲۰ سال و پیگیری‌ها انجام شده با وزارت دفاع و ارتش پیرامون اراضی پادگان جی، مجموعه شهری موفق شد تا با توافق با این نهادهای نظامی، قدر السهم ۶۵ درصدی را جهت تامین سرانه‌های منطقه ۹ محقق کند.

این مدیر شهری در منطقه ۹ همچنین یادآور شد: علاوه بر اجرای پروژه‌های مذکور، شاهد اجرای کلان پروژه‌های فرهنگی از جمله جشن غدیر، سوگواره محرم شهر، اجتماع اربعینی‌ها و میزبانی از جشن انقلاب هر ساله با محوریت میدان آزادی هستیم.

شهردار منطقه ۹ در خاتمه تاکید کرد: با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های خدمت رسان و تلاش شبانه روزی کارکنان خدوم شهرداری توانستیم موفقیت‌هایی که در تاریخ این منطقه بی سابقه بوده است را رقم بزنیم.

در ادامه حسین خوش اقبال، فرماندار تهران که در جلسه شورای اداری حضور یافته بود گفت: در طول جنگ ۱۲ روزه تحمیلی مردم نشان دادند که به امام و کشور خود علاقمندند و همین همراهی مردم وظیفه ما را جهت خدمتگزاری سنگین‌تر می‌کند.

فرماندار تهران همچنین بیان کرد: ما مسئولین نیز با همدلی و وفاق می‌بایست در راه خدمتگزاری به این مردم شریف قدم برداریم.

معاون استاندار تهران در ادامه اظهار داشت: در منطقه ۹ کارهای بسیار خوبی انجام شده که از جمله می‌توان به پروژه بزرگ شهری بزرگراه یادگار امام (ره) و میدان فتح اشاره کرد که با همت مدیران شهرداری تهران و عوامل اجرایی در راستای سهولت تردد و ارائه خدمت بهینه به مردم انجام شده است.

خوش اقبال در خاتمه یادآور شد: باید با ارائه خدمات هرچه بیشتر به مردم زمینه ارتقا رضایتمندی آنها را فراهم کنیم که این روند در شهرداری تهران اجرا می‌شود و شایسته است تا به نمایندگی از مجموعه دولت از اقدامات مجموعه شهری تشکر کنم.