تخریب ۲۴ ویلای غیرمجاز در چهارباغ

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی جلیلی با بیان اینکه در حوزه قضائی چهارباغ از تغییر کاربری غیرمجاز به وسعت ۲۱۷ هکتار در اراضی زراعی جلوگیری به عمل آمده است، گفت: این اراضی در روستای «عرب آباد» بخش مرکزی شهرستان چهارباغ واقع هستند که حسب گزارش اداره کل بازرسی استان البرز مبنی بر تغییر کاربری غیرمجاز، دستورات مقتضی برای اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ ارزش اراضی آزادسازی شده را ۱,۷۵۰ میلیارد تومان عنوان و در خصوص جزئیات عملیات اظهار کرد: در عملیات اجرا شده، دیوارکشی غیرمجاز ۳۰۰ مورد، بنا و ویلای غیرمجاز در حال ساخت ۲۴ مورد، دپوی مصالح ۳۶ مورد، استخر ۱۵ مورد و محوطه سازی ۳۲ مورد اعمال قانون شد.

جلیلی با بیان اینکه این اراضی در بخش مرکزی با «پلاک اصلی ۱۸۰» واقع هستند، اضافه کرد: در این اقدام ۲۱ مورد انشعاب غیر مجاز برق و ۱۰ مورد انشعاب غیرمجاز گاز توسط عوامل اداره برق و گاز قطع و جمع آوری شد.