به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه، نشست خبری «همایش وفاق ملی برای سرمایهگذاری، تولید و توسعه» با حضور عبدالله دارایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، مدیران دستگاههای اجرایی، فعالان بخش خصوصی و اصحاب رسانه در اتاق بازرگانی البرز برگزار شد.
عبدالله دارایی در این نشست ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و خیرمقدم به حاضران، هدف از برگزاری این همایش را ایجاد همگرایی ملی و منطقهای برای سرمایهگذاری مؤثر در حوزه تولید عنوان کرد و افزود: ایده همایش بر اساس تأکید مقام معظم رهبری بر «سرمایهگذاری برای تولید» و طرح «وفاق ملی» از سوی رئیسجمهور شکل گرفت.
مدیر کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز معتقد است توسعه همهجانبه کشور بدون تحقق رشد و توسعه منطقهای امکانپذیر نیست و برای آغاز این مسیر، شهرستان چهارباغ بهعنوان منطقه شاخص در البرز انتخاب شده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای این شهرستان تازهتأسیس، گفت: چهارباغ دارای پتانسیلهای متنوع در حوزه سرمایهگذاری است و در این همایش تلاش خواهد شد توانمندیهای آن معرفی شود. بستههای پیشنهادی سرمایهگذاری در سطح استان، با تمرکز بر این شهرستان، به سرمایهگذاران و علاقهمندان ارائه خواهد شد.
دارایی اضافه کرد: علاوه بر بخش خصوصی، دستگاههای دولتی مؤثر در حوزه سرمایهگذاری، شبکه بانکی، اتاق بازرگانی البرز، مؤسسه کار و تأمین، حوزه سرمایهگذاری استانداری، سازمان مدیریت و برنامهریزی و دیگر نهادهای مرتبط در این رویداد حضور خواهند داشت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز با تأکید بر اهمیت اشتغال پایدار در حوزه سرمایهگذاری، اظهار داشت: نقش وزارت کار در ورود به این حوزه، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار بهعنوان محور توسعه است.
وی ابراز امیدواری کرد این همایش بتواند الگویی موفق برای برگزاری در دیگر شهرستانهای استان باشد و مسیر برپایی یک همایش استانی بزرگ را هموار کند.
نظر شما