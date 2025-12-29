  1. استانها
مددی: آشنایی ضابطان با مقررات دادرسی کیفری ضرورت تحقق عدالت است

کرج-دادستان استان البرز گفت: ضابطان انتظامی نقش تعیین‌کننده‌ای در کشف جرم، حفظ حقوق متهمان و بزه‌دیدگان و اجرای صحیح قانون دارند و آشنایی کامل آنان با مقررات آئین دادرسی کیفری ضروریست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مددی صبح دوشنبه در راستای اجرای مواد ۲۸ الی ۶۳ «قانون آئین دادرسی کیفری» و با هدف ارتقای تعامل میان مراجع قضائی و ضابطین انتظامی با حضور در نشست مشترک با مسئولان و ضابطان انتظامی و پلیس‌های تخصصی که در محل فرماندهی انتظامی شهرستان کرج برگزار شد بر لزوم رعایت دقیق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری، صیانت از حقوق شهروندی و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها تأکید کرد.

در این نشست که با حضور دادستان مرکز استان، معاونین دادستان، فرمانده انتظامی شهرستان و جمعی از رؤسای کلانتری‌ها و پلیس‌های تخصصی برگزار شد موضوعات مرتبط با ارتقای تعامل میان دستگاه قضائی و مجموعه انتظامی، نحوه اجرای صحیح دستورات قضائی و بهبود فرآیند تحقیقات مقدماتی مورد بررسی قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در این نشست با اشاره به نقش مهم ضابطان در تحقق عدالت، بیان کرد: ضابطان انتظامی به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضائی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کشف جرم، حفظ حقوق متهمان و بزه‌دیدگان و اجرای صحیح قانون دارند و آشنایی کامل آنان با مقررات آئین دادرسی کیفری امری ضروری است.

رعایت موازین قانونی در بازداشت‌ها

وی همچنین بر لزوم برخورد قاطع و قانونی با جرایم خشن و مفاسد اجتماعی، رعایت موازین قانونی در بازداشت‌ها و پرهیز از هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانون تأکید کرد.

در ادامه، برخی از فرماندهان و رؤسای کلانتری‌ها به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات اجرایی خود پرداختند و مقرر شد موارد مطرح شده در جلسات تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازم در چارچوب قانون اتخاذ شود.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده، از حمایت‌ها و تعامل سازنده دادستانی مرکز استان قدردانی و بر تداوم همکاری‌های مشترک در راستای تأمین امنیت و آرامش شهروندان تأکید کرد.

در پایان از تعدادی از فرماندهان انتظامی به جهت حسن انجام وظایف محوله توسط دادستان مرکز استان البزر تقدیر به عمل آمد.

