به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، این اپ به افراد اجازه می دهد با استفاده از میانبر Alt+Space به طور آنی اطلاعات فایل های موجود در رایانه، اپ های نصب شده، فایل های گوگل درایو و وب سایت ها را جستجو کنند.

نوار جستجو مشابه قابلیت اسپاتلایت رایانه مک خواهد بود که به کاربران امکان می دهد به سرعت هر آنچه را که در دستگاه یا وب جستجو می کنند، بیابند.

اپ جدید از طریق Search Labs، برنامه آزمایشی گوگل که به افراد امکان می دهد ویژگی های تازه را قبل از عرضه جستجو کنند، ارائه می شود. گوگل اشاره کرده افراد می توانند هرچیزی که در نمایشگر می بینند را انتخاب و جستجو کنند تا فعالیت هایی مانند ترجمه عکس یا متن، کمک در انجام تمرین های ریاضی و غیره را انجام دهند.

کاربران همچنین می توانند پاسخ هایی عمیق تری از AI Mode گوگل دریافت کنند. AI Mode یک ویژگی جستجوی گوگل است که به کاربران امکان می دهد سوالات سخت و چند بخشی را با کمک یک رابط هوش مصنوعی بپرسند.

این اپلیکیشن جدید به زبان انگلیسی و برای کاربران آمریکایی عرضه می شود. کاربران برای استفاده از آن به یک رایانه شخصی با ویندوز ۱۰ یا نسخه بالاتر نیاز دارند.