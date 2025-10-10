هوش مصنوعی گوگل برای مشتریان شرکتی ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این در حالی است که شرکت فناوری مذکور تلاشهای خود را برای جذب مشتریان شرکتی بیشتر با ابزارهای هوش مصنوعی خود افزایش میدهد.
گوگل اعلام کرد که Gemini Enterprise از پیشرفتهترین مدلهای هوش مصنوعی این شرکت پشتیبانی خواهد کرد و به عنوان یک پلتفرم محاورهای عمل خواهد کرد که در آن کارمندان میتوانند با دادهها، اسناد و برنامههای شرکتهای خود چت کنند.
شرکت های دیگر از جمله مایکروسافت، اوپن ای آی و استارتاپ هوش مصنوعی آنتروپیک، همگی روی محصولاتی برای شرکتها تمرکز کردهاند تا بازده تلاشهای خود در حوزه هوش مصنوعی خود را افزایش دهند.
خدمات Gemini Enterprise مشابه رقبای آن خواهد بود و مجموعهای از عوامل Google AI از پیش ساخته شده را برای کمک به وظایفی مانند تحقیقات عمیق و بینش دادهها ارائه میدهد. این شرکت اعلام کرد که آنها همچنین ابزارهایی را برای ساخت و استقرار عوامل هوش مصنوعی سفارشی خود در اختیار شرکتها قرار میدهند. این شرکت مشتریان جدیدی را برای این پلتفرم جذب کرده است، از جمله خردهفروش پوشاک Gap، شرکت نرمافزار طراحی Figma .
پلتفرم جدید بر اساس سرویس فعلی این شرکت برای مشتریان سازمانی، یعنی Google Workspace، ساخته شده که در حال حاضر طیف وسیعی از ویژگیهای هوش مصنوعی جمینای را به کسبوکارها ارائه میدهد.
