به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در حاشیه نشست کمیسیون پیشگیری و مدیریت بحران مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور که به میزبانی تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور شامل ۲۰ کلانشهر بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت است. این مجمع دارای ۱۰ کمیسیون است که کمیسیون پیشگیری و مدیریت بحران یکی از آنهاست. بر اساس رأی اعضا، تهران برای یک دوره چهار ساله به عنوان دبیرخانه و میزبان این کمیسیون انتخاب شد.
وی افزود: مدیران بحران و پدافند غیرعامل کلانشهرها به صورت حضوری و مجازی گرد هم میآیند تا مسائل مرتبط با ایمنی و مدیریت بحرانهای شهری را بررسی و تجارب خود را تبادل کنند. تاکنون هفت جلسه رسمی این کمیسیون برگزار شده که چهار جلسه در تهران و سه جلسه در مشهد، زنجان و همدان بوده است. همچنین بیش از ۵۰ جلسه در کمیتههای تخصصی ذیل این کمیسیون در حوزههای پیشگیری، آمادگی، پاسخ، بازسازی و بازتوانی برگزار شده است.
نصیری با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه مدیریت بحران در شهرداریها اظهار کرد: در بسیاری از شهرداریها، مدیریت بحران ذیل معاونت خدمات شهری تعریف شده است؛ در حالی که این حوزه ماهیتی فرامعاونتی دارد و باید به عنوان بازوی نظارتی شهردار عمل کند. تجربه تهران و اخیراً اصفهان و شیراز نشان داد ارتقای جایگاه این بخش به اداره کل مستقل میتواند کارآمدی بیشتری ایجاد کند. امیدواریم این روند در سایر کلانشهرها و سپس در مراکز استانها ادامه یابد.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به چالشهای قانونی در حوزه وظایف شهرداریها نیز اشاره کرد و گفت: شهرداریها با حجم زیادی از تکالیف در قوانین بالادستی مواجهاند که بعضاً با ابهام یا تداخل همراه است. قرار است با همکاری وزارت کشور جلسهای اختصاصی برای رفع این ابهامات برگزار شود تا اجرای تکالیف با سرعت و هماهنگی بیشتری دنبال شود.
وی درباره اقدامات شهرداری تهران در بازسازی واحدهای آسیبدیده خاطرنشان کرد: از مجموع ۸۵۲۰ واحد مسکونی، تجاری و اداری آسیبدیده، بیش از ۹۸ درصد تعیین تکلیف شده و بالای ۹۵ درصد موارد مربوط به اجاره یا پرداخت ودیعه به خانوارها نیز انجام شده است. با این حال، پرداخت خسارت اثاثیه و خودروها همچنان نیازمند تسریع در تخصیص منابع دولتی است.
نصیری در پایان بر لزوم حرکت کشور به سمت مدیریت واحد شهری تأکید کرد و گفت: مدیریت متمرکز دولتی پاسخگوی نیاز شهرها نیست. در بسیاری از کشورهای موفق، اداره امور محلی به شهرداریها واگذار شده و دولت صرفاً نقش نظارتی و راهبردی ایفا میکند. این الگو علاوه بر افزایش کارآمدی، وابستگی به بودجههای متمرکز را کاهش داده و زمینهساز همافزایی در مدیریت شهری خواهد شد.
