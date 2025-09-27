۸۵ درصد ناوگان حمل و نقل شهری زنجان فرسوده است

احمد تقیلو ، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موضوع نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، گفت:در حال حاضر ۶ دستگاه اتوبوس در حال بازسازی است و ۶ دستگاه اتوبوس جدید نیز خریداری و به ناوگان اضافه شده است.
وی افزود: شهرداری زنجان همچنین در حال پیگیری خرید اتوبوس، مینیبوس و ون جدید است که منابع آن از محل اعتبارات داخلی شهرداری، اوراق مشارکت و تسهیلات دولتی تأمین خواهد شد.
تقیلو با اشاره به فرسودگی ناوگان گفت: متأسفانه حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد تاکسیها و نزدیک به ۶۰ درصد اتوبوسهای شهر فرسوده هستند. این موضوع ضرورت نوسازی را دوچندان کرده است، چرا که خدماترسانی با خودروهای فرسوده علاوه بر افزایش هزینههای نگهداری، موجب نارضایتی شهروندان نیز میشود.
رئیس سازمان حملونقل و بار و مسافر شهرداری زنجان گفت: در تابستان امسال روزانه حدود ۲۰ هزار نفر جابهجایی مسافر توسط ناوگان عمومی شهری انجام شده است. با اجرای طرح اتصال خطوط اتوبوسرانی تلاش داریم پوشش بیشتری برای مسافران فراهم کنیم تا همه شهروندان از اقصی نقاط شهر بتوانند به سهولت به مرکز شهر و مقاصد اصلی دسترسی داشته باشند.
وی تأکید کرد:افزایش ظرفیت جابهجایی مسافر، بهبود کیفیت خدمات، ارتقای ایمنی ناوگان و تسهیل در دسترسی شهروندان از مهمترین اهدافی است که در برنامه نوسازی و توسعه حملونقل شهری دنبال میکنیم.
تقیلو با تأکید بر نگاه آیندهنگر مدیریت شهری خاطرنشان کرد:امیدواریم با اجرای برنامههای ساماندهی سرویس مدارس و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، خدمات ایمنتر، سریعتر و باکیفیتتری به شهروندان بهویژه دانشآموزان ارائه شود تا زنجان در حوزه حملونقل به یکی از شهرهای پیشرو کشور تبدیل شود.
