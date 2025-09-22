دولت کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان به شهرداری زنجان کمک کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور سلطان محمدی ظهر دوشنبه در نشست هم‌اندیشی با خبرنگاران اظهار کرد: کمک دولتی به شهرداری زنجان در سال جاری کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است، با این حال تلاش کرده‌ایم خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان تداوم یابد.

وی با بیان اینکه با وجود کاهش کمک‌های دولتی و محدودیت منابع مالی، فعالیت‌های عمرانی و خدمات شهری در زنجان متوقف نشده و همچنان در حال اجراست، ادامه داد: منابع شهرداری عمدتاً از محل وصولی‌های مردمی تأمین می‌شود و همه تلاش مدیریت شهری بر ارائه خدمات مطلوب و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان متمرکز است.

سلطان محمدی با اشاره به وضعیت درآمدهای شهری افزود: امسال شهروندان در پرداخت عوارض همکاری کافی نداشتند؛ این در حالی است که میزان عوارض هر واحد مسکونی کمتر از یک میلیون تومان در سال تعیین شده که نسبت به حجم خدمات ارائه‌شده، مبلغ ناچیزی است.

شهردار زنجان یادآور شد: سال گذشته پروژه‌های عمرانی شهر با اعتباری حدود دو همت اجرا شد و امسال این رقم به شش همت رسیده است.

وی افزود: با وجود مشکلات اقتصادی، طرح‌های مختلف خرد و کلان شهری فعال است و پروژه‌هایی همچون شهیدان کریمی و بخش شمالی سبزه‌میدان پیشرفت فیزیکی مناسبی داشته‌اند.

سلطان محمدی در ادامه به موضوع مجموعه گردشگری گاوازنگ اشاره کرد و گفت: با وجود قرار داشتن این مجموعه خارج از محدوده شهری، ساماندهی آن به شهرداری سپرده شده و شهرداری متعهد به اجرای این پروژه است. تحقق برنامه‌ها در این حوزه نیازمند همکاری سایر دستگاه‌ها است.

وی همچنین از تعیین تکلیف قبرستان متروکه دهخدا خبر داد و گفت: این قبرستان با اداره اوقاف و امور خیریه تهاتر و به مبلغ ۶۰ میلیارد تومان تملک شد و طبق برنامه‌ریزی، به پارک عمومی تبدیل خواهد شد که تأثیر مهمی در ساماندهی سیمای شهری خواهد داشت.

شهردار زنجان با تأکید بر توسعه فضای سبز شهری افزود: کاشت ۲۰ هزار اصله درخت در دستور کار قرار دارد که تاکنون ۱۲ هزار اصله در سطح شهر غرس شده است.