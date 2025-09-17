قطع کامل اینترنت و ارتباطات در شهر غزه برای رقم زدن کشتار هولناک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارم نیوز، همزمان با تشدید حملات نظامی و یورش زمینی گسترده رژیم صهیونیستی به نوار غزه، شرکت‌های مخابراتی فلسطینی از قطع کامل اینترنت و ارتباطات در شهر غزه و بخش‌هایی از شمال نوار این منطقه خبر دادند.

شرکت مخابرات فلسطین اعلام کرد: به علت حملات گسترده اشغالگران، خدمات اینترنت و ارتباطات در شهر غزه و مناطق شمالی نوار غزه به طور کامل قطع شده است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که یک مقام نظامی رژیم صهیونیستی تاکید کرده بود ارتش عملیات اصلی خود را برای تصرف شهر غزه آغاز کرده است.

گفتنی است این قطع ارتباطات، نگرانی‌ها را در مورد وضعیت غیرنظامیان و امکان اطلاع‌رسانی از شرایط انسانی در منطقه افزایش داده است.

تحلیلگران بر این باورند این اقدام با هدف ایجاد اختلال در چرخه اطلاع‌رسانی و جلوگیری از انتشار اخبار میدانی صورت گرفته است.