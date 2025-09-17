واکنش عربستان به حمله زمینی رژیم صهیونیستی به شهر غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه عربستان با صدوربیانیه ای به حمله زمینی ارتش رژیم صهیونیستی به شهر غزه واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: عملیات زمینی نیروهای اشغالگر اسرائیلی در غزه و تداوم ارتکاب جنایات علیه ملت فلسطین را محکوم می کنیم.

در بیانیه وزارت خارجه عربستان تاکید شده است: جامعه جهانی ناتوان از اقدامات عملی برای پایان دادن به این رویکرد جنایتکارانه مبتنی بر نقض قانون بین المللی است.

این وزارتخانه در ادامه نسبت به تداوم رویکرد خونین اسرائیل علیه نوار غزه و ساکنان آن هشدار داد و از کشورهای عضو دائم شورای امنیت خواستار اتخاذ تصمیمات فوری برای پایان دادن به چرخه کشتار، گرسنگی، کوچاندن مردم فلسطین و اجرای قاطع تمامی قطعنامه‌های بین‌المللی مربوطه علیه مقامات رژیم اشغالگر در راستای حفظ جان افراد بیگناه در نوار غزه و تضمین توقف فوری تمامی اشکال کشتار جمعی و کوچاندن شد.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی حمله گسترده ای را به شهر غزه آغاز کرده است و جنگنده های رژیم صهیونیستی نیز مناطق مختلف این شهر را به شدت بمباران می کنند.