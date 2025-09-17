برگزاری تظاهرات گسترده در برزیل در حمایت از کاروان «صمود» + فیلم و عکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری برزیلی ALN، در اقدامی نمادین برای حمایت از کاروان بشردوستانه «صمود» و محکومیت محاصره نوار غزه، تظاهرات گسترده‌ای همزمان در ۱۰ شهر بزرگ برزیل از جمله سائوپائولو، ریو دو ژانیرو، برازیلیا، کوریتیبا، بلو هوریزونته، سالوادور، فورتالزا، پورتو آلگری و کامپیناس برگزار شد.

این تجمعات که به دعوت «کارزار بین‌المللی حمایت از فلسطین» سازماندهی شده بود، با حضور صدها تن از فعالان حقوق بشر، گروه‌های جامعه مدنی و شهروندان برزیلی انجام پذیرفت.

این تظاهرات که یکی از بزرگترین گردهمایی‌های حامی فلسطین در تاریخ اخیر برزیل محسوب می‌شود، با شعارهایی علیه سیاست‌های محاصره نوار غزه و در حمایت از حقوق انسانی فلسطینیان برگزار گردید.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی نظیر «محاصره غزه را متوقف کنید» و «حقوق بشر برای فلسطین»، خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به بحران انسانی در این منطقه شدند.

بر اساس گزارش‌های میدانی، این تجمعات به طور مسالمت‌آمیز برگزار شد و مورد استقبال گسترده مردم محلی قرار گرفت. سازمان‌دهندگان این رویداد ضمن قدردانی از حضور پرتعداد مردم، تأکید کردند که این حرکت تنها آغاز یک کمپین گسترده‌تر برای افزایش آگاهی درباره وضعیت انسانی در غزه خواهد بود.

خبرگزاری ALN همچنین به نقل از منابع محلی گزارش داده که در حاشیه این تظاهرات، جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه برای مردم غزه نیز انجام شده است.

این اقدامات نمادین، نشان‌دهنده همبستگی روزافزون جامعه برزیل با مردم فلسطین و توجه به بحران‌های انسانی در سطح جهانی است.