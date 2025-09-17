حملات بسیار شدید جنگنده های اسرائیلی به اردوگاه الشاطی غزه+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی از حملات بسیار شدید جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به اردوگاه الشاطی در غرب شهر غزه خبر دادند.

منابع خبری اعلام کردند که شماری زیادی بر اثر این حملات شهید، زخمی و مفقود شده اند و زیر آوار هستند.

منابع مسکونی به شدت در این اردوگاه هدف حمله قرار گرفته است.

این درحالی است که منابع پزشکی اعلام کردند در حملات امروز ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه تا این لحظه ۴۵ فلسطینی به شهادت رسیدند.

تنها در حملات به شهر غزه ۲۴ نفر شهید شدند.