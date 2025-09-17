به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان بعد از ظهر روز سهشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، در نشستی ۳ ساعته با جمعی از فرهیختگان علمی و اقتصادی، به بررسی راهکارهای آنان برای حل مشکلات اصلی اقتصادی کشور از جمله کسری بودجه، تورم، ناترازیها و اصلاحات ساختاری پرداختند.
رئیس جمهور با بیان اینکه به تأیید همه کارشناسان اقتصادی، تورم و کسری بودجه مهمترین مشکل اقتصاد کشور و مدیریت آنها گام اول دولت در مسیر اصلاحات اقتصادی است، اظهار داشت: دولت مصمم به رفع ریشهای این مشکلات است و نشست اخیر دولت و مجلس نیز بر بررسی همین مسئله متمرکز بود. در وهله نخست به دنبال این هستیم، این اصلاحات در آن بخشهایی که در حیطه اختیار، مسئولیت و مدیریت خود ماست، انجام شود.
پزشکیان یکی دیگر از دلایل برگزاری این نشست را تبادل نظر با کارشناسان اقتصادی بر سر اولویتسنجی اصلاح بخشهای مختلف و کیفیت و چگونگی این اصلاحات عنوان کرد و افزود: عموم بنگاههای اقتصادی زیر نظر دولت زیانده هستند. انتظار ما از شما این است که درباره چگونگی اصلاح عملکرد، واگذاری یا حداقل واگذاری مدیریت این بنگاهها به ما راهکار ارائه دهید. محور تلاش دولت ارتقای بهرهوری در تمام زمینهها است.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه یکی از راهکارهای جدی اصلاحات اقتصادی، اصلاح هدفمند شیوههای توزیع یارانه با هدف بهرهمندی حداکثری مصرف کننده نهایی از آن است، تصریح کرد: توزیع یارانهها به شکل فعلی صرفاً باعث هدر رفت منابع ارزشمند و محدود کشور میشود؛ البته دولت قطعاً هر تصمیم و برنامهای را با لحاظ جمیع جهات و آثار و تبعات احتمالی آن در عرصههای مختلف اقتصادی و اجتماعی و تمهید اقدامات مکمل اجرا خواهد کرد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: برخی گلایه میکنند که چرا بنده این مسائل را مرتب تکرار میکنم، بنده از آنها میپرسم که آیا اینکه در گذشته این مشکلات کتمان شد و بیان نشد، کمکی به حل آنها کرد! بنده با اطمینان و اعتقاد به اینکه همه این مشکلات راهحل دارند و بیش از یک راهحل هم دارند، این مشکلات را بیان میکنم تا برای رفع آنها آگاهی و اراده ایجاد شود. اساساً حفظ اسلام، انقلاب و جمهوری اسلامی در گرو حل مشکلات است، لذا نباید مرعوب جوسازیها شویم.
پزشکیان با اشاره به رویکرد دولت در جلب مشارکت و کمک دانشگاهها و دانشگاهیان در حل مسائل اظهار داشت: امروز دانشگاههای نسل چهارم اساساً بر محور کمک به حل مشکلات و تأمین نیازهای جامعه فعالیت میکنند و ما نیز باید مسائل را به دانشگاهها واگذار کنیم و بر اساس نسخههای عملیاتی شما، رفع مشکلات بخشهای متناسب جمعیتی را به دانشگاهها واگذار خواهیم کرد.
رئیس جمهور با اعلام آمادگی برای برگزاری مستمر و منظم چنین نشستهایی، تصریح کرد: برگزاری چنین نشستهایی وقتی مؤثرتر خواهد بود که کارشناسان هر حوزه اعم از مالیاتی، بانکی، ساختاری، خدمات عمومی و غیره در کارگروههای تخصصی به بحث بنشینند و جمعبندی مباحث کارگروهها به دولت ارائه شود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه تلاش داریم که در تنظیم بودجه سال آینده تا آنجا که ممکن است هزینهها را مدیریت کنیم، گفت: از شما انتظار داریم که بهترین راهکارهای بهینه کردن هزینهها بدون ایجاد نارضایتی و مشکل را به دولت ارائه دهید. همچنین با توجه به تلاشهای دولت و بهبود وضعیت روابط با همسایگان و کشورهای دوست، راهکارهای بهبود تجارت خارجی را نیز به دولت ارائه کنید. دولت در حال تلاش است تا روابط بینالملل کشور را به شکل مستمر بهبود بخشد و در همین راستا به دنبال مذاکره با طرفهای مختلف برای مدیریت تنشها هستیم.
پزشکیان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر نیز به دنبال این هستیم تا با اجرای طرحهایی نظیر محلهمحوری و ارتقای وضعیت خدمات آموزشی و سلامت، سرمایه اجتماعی را تقویت کنیم. دولت همچنین با تفویض اختیار به استانها به دنبال ایجاد بستری برای افزایش مشارکت همه افراد توانمند در عرصه رفع مشکلات و کمک به اداره بهتر امور است؛ اگر این امکان فراهم شود که مردم نسبت به نتیجه تلاش خود احساس مالکیت داشته باشند، انگیزه و عزم آنها برای مشارکت اجتماعی افزایش خواهد یافت.
نظر شما