موسوی: برخی از زبان بدن و آداب دیپلماتیک فقط یک چیزی شنیده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی، معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به برخی هجمه‌ها نسبت به برخورد صمیمانه پزشکیان و اردوغان در دوحه، گفت: دولت و شخص رئیس جمهور محترم فارغ از حاشیه سازی های ناشیانه و هدفمند عده‌ای که می‌شناسیم، راه و هدف خود را در رفع مشکلات داخلی با وفاق ملی و در تامین عزتمندانه منافع ملی با تعامل خارجی گم یا رها نخواهند کرد.

وی افزود: با اصرار برخی دوستان خوب و منصف توئیتری درباره این عکس عرض می‌کنم که جناب دکتر پزشکیان داشتند به سمت جایگاه خود قبل از شروع اجلاس می‌رفتند که سر راه رئیس جمهور ترکیه را پشت میزشان دیدند و دوستانه با دست به پشت شأن زدند و ایشان هم قدری برگشتند ببینند کیست که در همان حالت دست دادند و رییس جمهور ما هم نکته‌ای در گوششان گفتند و خندیدند و رفتند…

موسوی اظهار کرد: در حاشیه اجلاس ها نه حین دیدارهای رسمی و مذاکرات دو جانبه، از این نوع حرکات صمیمانه، دوستانه و غیر رسمی میان مقامات دولتها بویژه دولتهای دوست و همسایه در آسیا، اروپا، آمریکا و … کم نیست. با تجربه‌ها می‌دانند و از این صحنه‌ها زیاد دیدند. حالا عده‌ای از عزیزان! دنبال ماهیگیری خاص هستند، خود دانند ولی بدانند از هر لحاظ دارند به اصطلاح «اشتباه می‌زنند!»

معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهور در پایان عنوان کرد: تکمله؛ ضمن احترام، برخی باور بفرمایند از زبان بدن و آداب دیپلماتیک فقط یک چیزی شنیده اند که آنهم در مواقعی خاص یادشان می‌افتد! در همین اثنا، اگر از «حواشی» فارغ شدند «متن» سخنرانی عزتمندانه، عالمانه، واقع بینانه و ضد صهیونیستی رئیس جمهور اسلامی ایران در همین اجلاس را هم در صورت صلاحدید بخوانند یا ببینند. ضرر ندارد!