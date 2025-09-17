به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی با بیان اینکه رئیس‌جمهوری ویژگی خاصی دارد و به تشریفات خیلی مقید نیست، اظهار کرد: برای آقای پزشکیان حفظ بیت‌المال از اولویت‌های خاصی برخوردار است. بنابراین باتوجه به شرایط خاصی که در کشور حاکم است در سفر گذشته با همراهانی که داشتیم حدود ۱۵۰ نفر یا ۲۰۰ نفر بودیم که البته در آن سفر ما وزرا را همراه داشتیم.

وی یادآور شد: در سفری که به اردبیل رفتیم حدوداً با همه محافظان و مسئولان ۴۵ نفر بودیم که هزینه سفر خیلی کمتر شد و معایب و محاسنی هم دارد؛ اگر وزرا همراه ما باشند به شهرستان‌ها می‌روند و مشکلات را بررسی می‌کنند و وقتی که رئیس‌جمهوری تنها به سفر برود فقط به مرکز استان می‌توان توجه کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: در حال تلاش هستیم که طبق فرمایش مقام معظم رهبری هزینه سفر در داخل و خارج کاهش پیدا کند که این اقدام در سفر به اردبیل عملی شد و سفرهای خارجی هم هزینه‌هایش کمتر خواهد شد.